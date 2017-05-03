الحريري سيحضر ولن يصوّت

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أوضح مصدر نيابي في تيار المستقبل لـ«البناء» أن «الرئيس الحريري لم يقل إنه لن يحضر جلسة 15 أيلول ولم يبلّغ أحد بذلك، بل قال إنه لن يصوّت على قانون التمديد، وبالتالي كتلة المستقبل ستحضر الجلسة المقبلة، أم التصويت مع التمديد أم عدمه، فيقرره رئيس الكتلة»، ولفت الى أن «مع اقتراب نهاية المهل جميع الأطراف تضغط باتجاه إقرار قانون لا سيما رئيس الجمهورية فضلاً عن تأكيد رئيس المجلس نفسه بأنه ضد التمديد أيضاً». وأشارت الى أن «المستقبل مع تطبيق الدستور لجهة اعتماد النسبية الكاملة وإنشاء مجلس للشيوخ ومع أي قانون يوافق عليه الجميع».