عناوين الصحف ليوم الأربعاء 3 أيار 2017

الأخبار: نصرالله يعيد «الفيتو» إلى جنبلاط
الديار: بري: لا جلسة في 15 ايار دون توافق... التصويت غداً موضع خلاف
مصدر قواتي: التمديد سقط بمعارضتنا مع الكتائب والمستقبل والوطني الحر
البناء: بوتين يحصل من ترامب وأردوغان وميركل على دعم مشروعه في أستانة
نصرالله: لا تدفعوا البلد إلى الهاوية... انتهى وقت المناورات وحان وقت التنازلات
غداً تتفق الحكومة على قانون ميقاتي معدّلاً أو ينتقل النقاش للبدائل... والستين أوّلها
الجمهورية: نصرالله: لقانون تسوية
المستقبل: التقى وزيرة خارجية مدغشقر والصرّاف ووفوداً
عون: نعمل لتشكيل قوة اغترابية تؤثّر في دول القرار
النهار: نصرالله فرمل التصويت ... والمواجهة مستمرة
الأنوار: ازمة قانون الانتخاب تثير تحذيرات من السقوط في الهاوية
the daily star: Parliament May 15 session up in the air
l'orient le jour: Nasrallah se pose en arbitre suprême : Le consensus sinon le chaos