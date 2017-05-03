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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 3 أيار 2017

3
MAY
2017
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 الأخبار: علم وخبر


استقالة الكتائب؟

يدور نقاش داخل حزب الكتائب حول الاستقالة من المجلس النيابي إذا ما أُقرّ التمديد أو في حال إجراء الانتخابات وفق القانون النافذ. ففي حين يدعو البعض إلى اتخاذ هذه الخطوة، والمباشرة في بناء جبهة معارضة، يبرز رأي يقول إنه «دُعينا سابقاً إلى الاستقالة، ولكن ما كنا سنتمكن من الوقوف بوجه الضرائب. والآن لا يُمكن الغياب عن مجلس النواب في هذه المرحلة حيث تجري مناقشة قانون الانتخابات، والتمديد». ويبدو النائب سامي الجميّل أقرب إلى الرأي الأخير.

خليفة مكاري

يُتداول في الكورة أنّ النائب فريد مكاري وعد نائب رئيس جامعة البلمند ميشال نجار بأنّه سيكون بديلاً منه، بعد أن قرّر مكاري عدم الترشح لدورة جديدة. إلا أنّ مصادر سياسية على تواصل مع الاثنين قالت لـ«الأخبار» إنّ «هذا الحديث حصل قبل التمديد لمجلس النواب». أما حالياً، وإضافة إلى نجار، أعرب مدير مكتب مكاري نبيل موسى عن رغبته في الترشح في حال لم يتراجع نائب رئيس مجلس النواب عن قراره.

عدوان لن يصبح أميناً عاماً

قال مصدر في القوات اللبنانية إنّ نائب رئيس الحزب النائب جورج عدوان «لا يزال يشغل موقعه الحزبي ومن غير الممكن تعيينه في مركز أقل أهمية حزبياً من مركزه»، رداً على ما قيل عن استبدال الأمينة العامة للقوات شانتال سركيس بعدوان. أما في الملف الانتخابي، «فعمل سركيس ينحصر في الشق التقني البحت، في حين أنّ الشق السياسي والمفاوضات كانا ولا يزالان من ضمن صلاحيات عدوان».

 


البناء: خفايا وكواليس

خفايا
رأت أوساط سياسية أنّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وضع الخطوط أو العناوين العامة لقانون الانتخاب العتيد، وعليه استبعدت أن يتمّ التصويت على مشروع القانون المتداول إعلامياً في جلسة مجلس الوزراء يوم غد الخميس بانتظار المزيد من الاتصالات والمشاورات لتذليل الخلافات بشأنه، وبالتالي التوصل إلى تسوية ترضي الجميع وتبدّد هواجسهم الأمر الذي أرخى ارتياحاً على المستوى السياسي العام عبّر عنه عدد من القيادات السياسية.

كواليس

كشف موقع «يديعوت أحرونوت» أنّ وزير المواصلات والاستخبارات، «إسرائيل كاتس» عرض على الإدارة الأميركية بلورة وثيقة تفاهمات أميركية «إسرائيلية» من خمس نقاط:

ـ اعتراف أميركي بـ «ضمّ الجولان».

ـ معارضة الوجود العسكري «الدائم» لإيران في سورية.

ـ فرض عقوبات على إيران حتى توقف تقديم المساعدة العسكرية والمالية لحزب الله.

ـ تشديد العقوبات على حزب الله لإضعافه ومنع الحاجة من ردّ «إسرائيلي» ضخم على لبنان في حال أطلق حزب الله النار على الجبهة الداخلية وعلى البنية التحتية الإسرائيلية».

ـ نشاطات أميركية «إسرائيلية» لمنع تواصل جغرافي من إيران عبر العراق.

 



الجمهورية: أسرار

تكتم

قال نائب عائد من واشنطن إن الإدارة الأميركية تبدو متكتمة حيال ملف العقوبات على «حزب الله».


بلاغ

أبلغ سفير دولة كبرى مرجعاً سياسياً بأن حكومة بلاده ستقف بقوة ضد «مشروع حسّاس» له مفاعيل لبنانية.


خلاف

يتردّد أن خلافاً بين حزبين سياسيَّين أدّى إلى تجميد مشاورات لتطوير العلاقة الثنائية بينهما إلى أجل غير مسمّى.

ضجة

سأل أحد الوزراء لماذا تُثار الضجة حول بعض العقود طالما يُعاد تلزيمها الى الجهة نفسها التي اتهمت سابقاً؟


وساطة

فشلت وساطة جديدة لإعادة مساعدات عربية للبنان بعدما كانت المراجع اللبنانية تتوقع تقدُّماً على هذا الصعيد.

إتصالات

تجري إتصالات ديبلوماسية لمعرفة مدى وضع إسرائيل يدها على المربع النفطي العاشر المحاذي لحدودها.

بلاغ

تبلّغت دولة كبرى عدم قدرة لبنان على قبول عروضها بتسليح مؤسسة عسكرية لبنانية لأسباب لوجستية.

 

 


المستقبل: يقال

إنّ نائباً في تكتّل «التغيير والإصلاح» لا يستبعد في حال عدم التوافق على قانون للانتخاب قبل 15 أيار أن يُبصر هذا التوافق النور في الربع ساعة الأخير من 19 حزيران المقبل.

 

 

النهار: أسرار الآلهة

تضارب الصلاحية

تتضارب الصلاحيّات بين وزارتي الداخليّة والبيئة في مراقبة عمل الكسارات والمقالع ومصانع الحجارة وتوفد كل منهما دوريات إلى مواقع العمل.


المحكمة الدولية

تحدّث نائب عن أن المحكمة الخاصة بلبنان يجب أن تنجز عملها قبل نهاية السنة 2017 لأن تراجع الاهتمام بها سيطرح مشكلة
حول تمويلها...

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