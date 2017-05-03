بري: لا جلسة لمجلس النواب في 15 أيار بلا توافق

A + A -

قال رئيس مجلس النواب نبيه بري :«أنا من اخترع الميثاقية، وأنا لا ألجأ الى التصويت في حال غياب إحدى الكتل، وأحاول التركيز دائماً على التوافق. فكيف بقانون كقانون الانتخاب الذي يعتبر قانوناً مصيرياً وقد يتسبّب في حرب؟».

وأضاف: «يبدو أنهم يريدون أن ينسوا ذلك». وكرّر برّي: «أنا لا أخسر في أيّ قانون يقترحونه، لكن التمديد ستّة أشهر أو سنة ليس في مصلحتي، بل يُسيء إليّ وإلى المجلس. الذين يرفضون التمديد اليوم هم الذين كانوا يريدونه في الأمس». ولفت برّي إلى أن «لا جلسة لمجلس النواب في 15 أيار ما لم يكُن هناك توافق على القانون»، ملمّحاً إلى استخدام ورقة النصاب، إذ قال: «لنفترض أنهم صوّتوا في مجلس الوزراء على قانون الانتخاب، إلا أن هذا القانون لن يمرّ في مجلس النواب» بلا توافق.



وقال «أنا لن أعقد جلسة لتمديد ولاية المجلس، من دون موافقة المسيحيين»، واصفاً كلام البطريرك بشارة الراعي المعارض للتمديد والفراغ بأنه «كلام مخلص».

وعن كلام السيد حسن نصرالله عن التوافق قال: «إنه يعكس موقفي أيضاً». وأضاف «أنا أقف بمفردي ضد المشروع التأهيلي، مع أنني أكسَح فيه شيعياً ونكسب كل الأصوات، وأنا مع قانون النسبية الذي نخسر فيه كفريق شيعي 4 مقاعد».