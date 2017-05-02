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* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"



البلد على حافة الهاوية ولا تدفعوا به الى الهاوية.

هذا التحذير أطلقه الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في ظل استمرار الدعاية لمشاريع لقوانين الانتخاب. وهو كان واضحا بأن هناك هواجس لدى المسيحيين والدروز، لكنه كان أكثر وضوحا في أن الوقت نفد وان على الجميع التفاهم على تسوية لأن الوضع في المنطقة خطر ولأن العالم لن يكترث إذا سقط لبنان في الهاوية.

وسبق كلام السيد نصرالله في ذكرى الجريح المقاوم موقف لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل حول المقترح التأهيلي وموقف لكتلة المستقبل يرفض الفراغ في مجلس النواب ويدعو للتمسك باتفاق الطائف.

وفيما كان السيد نصرالله يشير الى سكوت العالم على إضراب الاسرى الفلسطينيين سجل في اليونيسكو موقف جيد يتبنى قرارا برفض سيادة اسرائيل على مدينة القدس.

وفي الوضع السياسي المحلي برز تأكيد موعد جلسة مجلس الوزراء في الثانية بعد ظهر غد الخميس في القصر الجمهوري.

وفي المجلس النيابي قررت اللجنة المالية تكثيف جلساتها الاسبوع المقبل لدرس مشروع الموازنة العامة وبرزت موافقة اللجنة على تقدير الحكومة لكلفة سلسلة الرتب والرواتب.

إذن السيد نصرالله أطلق تحذيرا من المزاح في لبنان على حافة الهاوية داعيا الى التسوية الجدية.



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* مقدمة نشرة أخبار ال "او تي في"

بدأ العد العكسي لمعادلة لا للتمديد ونعم لقانون جديد.

وحتى اللحظة، فكل المؤشرات والمعطيات والمواقف تؤكد أن لا بديل عن هذا القانون. وكل المعلومات تؤكد أن ابواب النقاشات مفتوحة على مصرعيها للوصول الى هذه الغاية قبل العشرين من حزيران المقبل.

واذا كان موعد جلسة مجلس الوزراء الخميس سيكون اول اختبار لقدرة الحكومة على مقاربة القانون، برز اليوم موقفان، الاول لتكتل التغيير والاصلاح الذي اكد ان هناك امكانية لقانون انتخاب ميثاقي جديد حتى قبل انتهاء الولاية الممددة للمجلس النيابي بيوم واحد، والثاني للامين العام لحزب الله الذي خرج بثلاثية الحوار والتوافق والتنازلات من الجميع للوصول الى القانون المنشود.

في هذا الوقت، واذا كان الاصلاح الانتخابي ضروريا، فالاصلاح المالي الزاميا وطريقه تمر بالموازنة التي تسلك طريقها رقابيا هذه الايام في لجنة المال والموازنة، وقد توصلت نقاشات اليوم الى اقرار اصلاحات لجنة المال التي رفعت الى رئاسة الحكومة عقب نقاشات العام 2010.

ماذا في التفاصيل في القانون والموازنة وكل الملفات...؟

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* مقدمة نشرة أخبار "المستقبل"

لن يكون قانون الانتخاب بعيدا عن جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل، ولكنه سيحتاج الى مزيد من الوقت لكي تتبلور صورته النهائية، فيما التباعد بين الاطراف قد اخذ حده الاقصى.

فالاجتماعات البعيدة عن الاضواء متواصلة، فيما كلام الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في يوم الجريح شدد على اهمية التوافق وعلى اقناع الاخر، وصولا الى التنازلات المتبادلة التي من شانها ان تؤدي الى تسوية. ودعا الى الخروج من اللعب على حافة الهاوية بهدف عدم ادخال البلد في الهاوية؛ مؤكدا على اهمية تحمل الجميع لمسؤولياته وعدم تقاذف كرة الاتهامات.

كلام السيد نصر الله سبقه تشديد كتلة المستقبل على أهمية التمسك الكامل باتفاق الطائف قولا وعملا وبصيغة العيش المشترك الإسلامي المسيحي وبالدولة السيدة على كامل ارضها.

الكتلة اكدت على أهمية رفض الفراغ في مجلس النواب، وعلى ضرورة توافق اللبنانيين حول قانون جديد للانتخاب، يؤمن العدالة، ويستند إلى قواعد الجمع فيما بينهم على أساس المواطنة.

وفي طيات كلام نصر الله وبيان كتلة المستقبل، ما يؤكد ان التصويت لن يكون مخرجا لانجاز قانون الانتخاب، بل التوافق وسياسة النفس الطويل لازالة هواجس الاطراف المعنية.

وفي أول تعليق على كلام نصر الله، اكد رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط ان كلام الامين العام لحزب الله، دقيق جدا وشامل في اهمية التوافق وضرورة الخروج من الحلقة المفرغة الآنية وأبعادها المقلقة.



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* مقدمة نشرة أخبار ال "ال بي سي"

جملة من الوقائع والحقائق والمعطيات انتهى اليها هذا النهار، الواقعة الاولى ان لا تصويت في مجلس الوزراء حول قانون الانتخابات، اسقاط التصويت تم على يد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الذي تحدث عن التفاهم والتوافق والديمقراطية التوافقية.

هذا الكلام الذي يطمئن اولا النائب جنبلاط الذي سارع زعيم المختارة الى تلقفه ورد التحية له فغرد قائلا ان كلام السيد نصر الله دقيق جدا وشامل في اهمية التوافق وضرورة الخروج من الحلقة المفرغة الآنية وابعادها المقلقة.

الواقعة الثانية ان لا افكار جديدة يمكن ان تقدم واي قانون سيتم التوصل اليه سيكون من بين مشاريع القوانين المطروحة وهذا ايضا ما اكد عليه السيد نصر الله بتشديده على ان الارانب خلصت والوقت انتهى والمناورات انتهت واللعب على حافة الهاوية سيئ لان البلد كله على حافة الهاوية.

هذا الكلام كيف سيتم تسييله في السياسة وكيف يمكن ان يصرف في انتاج قانون جديد اذا كان التوافق على اللاءات الثلاثة قائما اي لا للستين ولا للتمديد ولا للفراغ فما هي النعم التي ستظهر؟

جزء من الجواب سيتبلور في جلسة مجلس الوزراء بعد غد الخميس والنقاش سيمتد الى ما بعدها.

المعطى الثاني في معطيات هذا النهار هو ملف الهدر والفساد وعنوانه الخلوي، فرئيس لجنة الاتصالات النيابية حسن فضل الله الذي كان نجم الجلسة النيابية للمساءلة بعد ان كشف اكثر من ملف للفساد ضرب ضربته اليوم ايضا فتحدث عن ملف مثقل بالهدر والتنفيعات تحت عناوين التنفيعات والتي تكلف خزينة الدولة ملايين الدولارات.. يأتي هذا الكلام الفضائحي غداة انتهاء العقدين مع شركتي الخلوي في اخر نيسان الفائت فهل يشكل هذا الكلام تسريعا لعقود جديدة اكثر شفافية؟

المعطى الثالث لهذا النهار الفساد المستشري في بعض الدوائر ومنها تسجيل السيارات والاليات حيث السماسرة ومعقبو المعاملات يحلون محل موظفي الادارة ويستوفون اضعاف مضاعفة ما يجب ان يدخل الى خزينة الدولة.

المعطى الرابع الفساد في الماكولات والمواد الغذائية بضائع منتهية الصلاحية منذ خمس سنوات كانت هناك محاولات لتحديث تواريخها لتوزيعها على المطاعم ومن هذه الوجبات نبدأ.



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* مقدمة نشرة أخبار ال "ان بي ان"

اي قانون انتخاب نريد نسبي مختلط تاهيلي طائفي العودة الى الستين كلها مشاريع انتخابية مطروحة بقوة للنقاش، فيما الملفت اصرار البعض على تحويل النقاش الى نقاش طائفي بامتياز وعلى الهواء مباشرة كما هي حال اللغة التي يتحدث بها يوميا الوزير جبران باسيل. وكما اتحفنا اليوم بمواقفه بعد اجتماع تكتل التغيير والاصلاح.

هذا فيما اعلنت كتلة المستقبل موقفا صريحا ترفض فيه الفراغ في مجلس النواب باعتبارها المؤسسة الدستورية الام، الكل اذا ادلى بدلوه من الصيغ الانتخابية المطروحة والترقب سيد الموقف لجلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل حيث ستطرح كل الصيغ الانتخابية للنقاش.

هل تنجح الجلسة؟ هل تفشل؟ اسئلة تصعب الاجابة عليها لكن السؤال الكبير هل يتحمل العهد الجديد مسؤولية الوصول الى الفراغ؟ وبالتالي شل كل مؤسسات الدولة دون استثناء؟



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* مقدمة نشرة أخبار "الجديد"

بما يمنحه الله من بقايا عمر.. وبصحة رسم عليها إرهاق السنين.. وعن سبعة وثمانين ضميرا حيا.. جسد الرئيس سليم الحص تضامنه مع الأسرى الفلسطنيين بإضراب عن الطعام ليس مهما استمراره في الإضراب ولا الاكتفاء بمدة قصيرة نظرا إلى وضعه الصحي الذي لن يحتمل أكثر لكن الأهم هو تلك الخطوة التي تكشف عن إمعاء وطنية بعد ثبوث الضمير الوطني بالوجه الشرعي للرئيس الحص الذي يتحدر من أصول عروبية وبصوم الحص عن الطعام لا يصوم زعماء وملوك عرب عن التعاون مع إسرائيل.. وتشريع أبواب المدن العربية للجلادين ومعذبي ألف وخمس مئة أسير فلسطيني. لا ريب في ذلك ما دام بقاء الزعامات العربية ووجودهم على العروش مرهونين بالرحمة الأميركية الإسرائيلية.. وليتهم فقط يقتدون برئيس الفيليبين الذي لقن أميركا دروسا في احترام الذات البشرية فالرئيس رودريغو دوتيرتي سبق أن وبخ باراك أوباما الذي اضطر إلى الاعتذار إليه.. ثم أجهز على دونالد ترامب الذي امتص الإهانة ودعاه إلى لقائه في واشنطن لكن الفيلبيني المشاكس رد بأن جدول أعماله المزدحم لن يسمح له بلقاء ترامب.. وأدار وجهه شطر الصين في أكبر تهديد لأميركا التي تخشى نفوذ بحر الصين الجنوبي. هي معادلة القوة التي كانت اليوم في صلب خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.. قائلا: نحن نعيش في عالم الذئاب.. ليس هناك قانون دولي والقوي يأكل الضعيف.. فالعالم سيحترمنا عندما نكون أقوياء. وتحدث نصرالله عن نهب مكشوف تمارسه أميركا.. وقال: "جايي ترامب يشلحهن البقايا" واستعمل نصرالله نظرية القوة على كل الميادين والساحات إلا في قانون الانتخاب.. إذ قدم طروحا تنطوي على نسبية التنازل والاحتواء والقبول بما يرضي بقية أطراف الوطن وقال: نحن لم نرفع سلاحا في وجه أحد.. ولم نسر في تظاهرة واحدة للمطالبة بالنسبية.. ولم نفرضْ على المسيحيين أي قانون لكنه رأى أن البلد كله أصبح على حافة الهاوية فلا تدفعوه إلى الهاوية "لأنو ما حدا فاضيلنا" وحذر من أن كل المناورات انتهت والأوراق "خلصت".. وكذلك انتهى زمن الأرانب "وما حدا يمزح بهيدا الموضوع".



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* مقدمة نشرة أخبار "المنار"

في يوم الجراح التي أبرأت أمة، بلسم للجراح السياسية التي اثخنت الوطن ووضعته على حافة الهاوية، قدمه الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بصيغة النصيحة.. نحن على حافة الهاوية ولا تدفعوا بالبلد اليها حذر السيد نصر الله “وما حدا يمزح”.

ان لم نصل الى قانون انتخابي كل الخيارات سيئة، فلنتواضع جميعا ولنشعر بالخطر جميعا ونقدم التنازلات لانقاذ بلدنا في نهاية المطاف.

النسبية خيارنا منذ العام ستة وتسعين قال سيد المقاومة، لكننا لا نريد ان نفرض اي قانون انتخابي على اي احد، فمنطلقنا من رؤية وطنية لقانون يؤمن اوسع تمثيل ممكن. نحن الذين نادينا مع حلفائنا بالديمقراطية التوافقية، ونريد اقناع بعضنا البعض للوصول الى تسوية..

في قضايا الامة لا تسويات، حيث لا قانون دوليا وانما شريعة غاب، فان مصيرنا في منطقتنا يتوقف على قوتنا أكد السيد نصر الله، فالامة لم يهزها اضراب الف وخمسمئة اسير فلسطيني عن الطعام، وتفجيرات العراق خبر عادي، وملايين اليمنيين مهددون بالمجاعة ولا من يجرؤ ويسمي الاشياء باسمائها.

فاذا كان لبنان ينعم بالامان فباسم الشهداء والجرحى وبفضل تضحياتهم لا بفضل العدل الدولي ولا انصافه.

السيد نصر الله تطرق الى اصناف الجماعات التكفيرية التي تتقاتل في غوطة دمشق المحاصرة، فقتالها يؤكد صوابية الخيار بالتدخل لحماية لبنان، عبر دعم وحدة سوريا والوقوف الى جانب جيشها الصامد الذي جعل كل لحظة، لحظة نصر..



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* مقدمة نشرة أخبار ال "ام تي في"

كلمتان وموقفان مختلفان فالوزير جبران باسيل اكد بعد اجتماع تكتل التغيير والاصلاح ان التصويت على قانون انتخاب ممكن، متسائلا كيف لمن يرصد التصويت على قانون جديد ان يقبل بالتصويت على قانون التمديد؟

في المقابل شدد السيد حسن نصر الله على ضرورة التوافق على قانون الانتخاب، معتبرا ان التسوية والتنازل هما الممر الضروري للوصول الى قانون جديد، وبين الموقفين يستمر التجاذب السياسي الانتخابي فيما الوقت يداهم الجميع والعد العكسي بدأ لتاريخ الـ15 من ايار.

هكذا تتسارع وتيرة المشاورات والاتصالات الهادفة الى ايجاد مخرج للمازق الانتخابي قبل يوم الخميس المقبل موعد جلسة مجلس الوزراء، وعلم ان الاجتماعات ستتكثف في الساعات المقبلة في محاولة اخيرة لتقريب وجهات النظر قبل الدخول الى قاعة مجلس الوزراء، فاذا فشل الامر فان التركيز سينصب على عدم نقل المشكلة الى طاولة الحكومة وهو امر يبدو ان الاطراف السياسية شبه متوافقة عليه.

مقابل العجز السياسي برز اليوم انجاز صحي غذائي تمثل في اكتشاف 2 طن من المواد الفاسدة في مستودع في جونيه.





