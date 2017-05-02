ميركل: لا أخشى التدخل الروسي بالانتخابات الألمانية

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قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عندما سئلت خلال زيارة لروسيا، عن احتمال تدخل روسيا في الحملة الانتخابية في ألمانيا هذا العام، إنها ليست ممن يخافون وستواجه المعلومات غير الدقيقة بالحقائق.

وقالت ميركل خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن "لست شخصا قلوقا وسأخوض الانتخابات على أساس قناعاتي". وأضافت إن الألمان سيتعاملون بشكل حاسم مع أي حالات تتعلق بمعلومات خاطئة.

وأضافت "نعرف أن الجرائم الإلكترونية تمثل تحديا دوليا.. ولكن نتوقع أن تمضي الانتخابات بسلام ولدينا مواقف مختلفة بما يكفي لمعالجة مجموعة كبيرة من القضايا"