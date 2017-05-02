سفارة لبنان في الارجنتين: إطلاق جمعية الأطباء الارجنتينيين من أصل لبناني

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وطنية - اعلنت سفارة لبنان في الارجنتين في بيان، انه "تم اطلاق جمعية جديدة للأطباء الأرجنتينيين من أصل لبناني في مقر "النادي اللبناني" في بوينس أيرس، بمبادرة من السفير انطونيو العنداري.

ويأتي الحدث تتويجا للجهود المبذولة من السفير وعدد من أعضاء الجالية الذين واكبوا مراحل انشاء الجمعية واعداد نظامها.

وفي اطار اطلاق الجمعية، تم الاعلان عن أسماء الأطباء الممثلين للجنة أولية منبثقة من هذه الجمعية الى حين تعيين اعضاء اللجنة الادارية الرسمية لاحقا.

وفي المناسبة دعا عنداري الطبيب دانيال ستامبوليان، وهو من أصل أرمني وله مسيرة مميزة في مجال الطب في الأرجنتين، ليعرض تجربته كعضو في الجمعية الدولية للأطباء من أصل أرمني، بهدف الاستفادة منها أمام الجمعية الجديدة للأطباء الأرجنتينيين من أصل لبناني".