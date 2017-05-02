بالصور - المعرض الفني السنوي من تنظيم طلاب التيار في الجامعة اللبنانية - كلية الفنون الجميلة 2

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افتتح طلاب التيار الوطني الحر في الجامعة اللبنانية كلية الفنون الجميلة الفرع الثاني معرضهم الفني السنوي بمشاركة النواب السادة ناجي غاريوس، فادي الأعور وسليم عون، عضو المجلس التنفيذي في التيار الوطني الحر المهندس فادي حنا، مسؤول مكتب الجامعة اللبنانية في قطاع الشباب في التيار الوطني الحر المهندس ايلي الخوري إضافة الى إدارة الكلية وحشد من الأساتذة والطلاب.



ويهدف الذي ينظمه طلاب التيار لمساعدة طلاب الكلية على عرض أعمالهم الفنية وإنجازاتهم الاخرى وإبراز مدى تطور الجامعة.



هذا ويستمر المعرض حتى نهار الخميس المقبل ويفتح ابوابه من الساعة الثانية عشر ظهرا حتى السابعة مساء حيث يقصده كل المعنيين بالفن والهندسة، من مخرجين ورسامين ومهندسين ومصممي الغرافيك... بالاضافة الى تلامذة المعاهد والمدارس.