living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الصراف: قضية العسكريين المخطوفين لدى "داعش" وطنية والرئيس عون يضع هذا الملف في سلم اولوياته

2
MAY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اكد وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف ان "قضية العسكريين المخطوفين لدى تنظيم "داعش" الارهابي اصبحت قضية وطنية وانسانية ومن المستحيل تركها تضيع في غياهب النسيان"، مشدداً على أن "هذه القضية ستبقى محور متابعة جدية الى حين معرفة مصير ابنائنا المخطوفين".


وخلال استقباله وفدا" من اهالي العسكريين المخطوفين، لفت الصراف إلى أن "الحكومة اللبنانية بتوجيهات من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تتابع هذه القضية ولن تالو جهدا او تدخر وسيلة في سبيل الوصول الى خواتيم نامل ان تكون سعيدة"، مشيراً إلى ان "الرئيس عون يضع هذا الملف في سلم اولوياته وهو قد اثاره في عدد من زياراته الخارجية".


كما شرح لاهالي العسكريين المخطوفين "الصعوبات التي تواجهها الدولة اللبنانية في معالجة هذا الملف"، كاشفا ان "المعنيين بالملف لا يتركون اي اشارة متعلقة به الا وتتم متابعتها علهم من خلالها يتمكنون من احداث خرق في هذه القضية".


واثنى على "صبر اهالي العسكريين وجهودهم في متابعة هذه القضية"، لافتاً إلى ان "هؤلاء الابطال هم رمز لهذا الوطن ولتضحيات جيشه الباسل", مشيراً الى ان "قائد الجيش العماد جوزيف عون يضع هذه القضية في صلب اولوياته وهو كما الحكومة عازم على الاستمرار والمتابعة في سبيل اعادتهم الى حضن الوطن".


واستقبل الصراف مع وزير الدفاع السابق فايز غصن وبحث معه التطورات السياسية الراهنة وحاجات منطقة الشمال.

 

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout