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أكد النائب حسن فضل الله ألا رسوم على خدمة الـ "Whatsapp voice" وأن وزير الاتصالات تعهد ببقاء هذه الخدمة مجانية، ولفت الى أن وزير الاتصالات أبلغ المعنيين أنه قدم دفتر شروط الى مجلس الوزراء ليتم على أساسه طرح مناقصة تشغيل الهاتف.

وأشار فضل الله بعد جلسة لجنة الاعلام والاتصالات النيابية الى ان قطاع الاتصالات هو من القطاعات الاساسية التي تدر على خزينة الدولة مبالغ مالية كبيرة، مشددا على ان هناك الفرق كبير في مناقصة المطار، سائلا: "أين كانت تذهب الأموال في السابق"؟

وقال: "وعدنا بتخفيض أسعار الانترنت تزامناً مع زيادة السرعة ونحن بانتظار أن تناقش الحكومة دفتر الشروط الجديد بحيث نستطيع أن نوقف أي هدر ممكن في قطاع الخلوي".