living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد إضرابه عن الطعام.. هذا ما قاله رئيس حكومة لبنان الأسبق

2
MAY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سليم الحص الإضراب عن الطعام، تضامناً مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي المضربين عن الطعام منذ 16 يوماً.

 

وفي حديث لـ الميادين نت قال مستشار رئيس الحكومة السابق، رفعت بدوي "إنّ الرئيس الحص ورغم وضعه الصحي الصعب، فإنّه ماضٍ في إضرابه عن الطعام، لأنّه أراد أن يعبّر فعلاً لا قولاً عن تضامنه مع انتفاضة أسرى الكرامة والحرية"، معتبراً أنّ "إضرابهم رسالة موجّهة لنا كعرب قبل أن تكون موجّهة للاحتلال لأنّنا قصّرنا عن دعمهم وإسناد القضية الفلسطينية".

 

"هذا الموقف موجّه إلى كلّ الشعوب العربية والملوك والرؤساء والأمراء العرب الذين تخاذلوا عن نصرة القضية الفلسطينية ومطالب الفلسطينيين" بحسب مستشار الرئيس الحص.

 

 ونقل بدوي عن الحص قوله "لو تضافرت الجهود العربية وتضافرت كل الأحزاب والقوى العربية ملوكاً ورؤساء وعلى رأسهم جامعة الدول العربية لما اضطر هؤلاء الأشاوس الأبطال أن يعلنوا إضرابهم عن الطعام"، مضيفاً "نحن نتضامن مع هؤلاء الأبطال لأن موقفهم مشرف وأجسادهم النحيلة ستقوي من عضض الجسد العربي الذي أصابه الوهن والتخاذل".

 

ودعا الرئيس الحص كل الكنائس والمساجد في فلسطين والوطن العربي إلى التضامن مع الشعب الفلسطيني، ووجه تحية إلى المطران عطالله حنا على موقفه المشرف.

 

وكان رئيس أساقفة سبسطية في بطريركية القدس للروم الأرثوذكس المطران عطالله حنا، قال عبر الميادين إن إضراب الأسرى الفلسطينيين لن ينتهي إلا بتحقيق مطالبهم في السجون، واعتبر أن ما يحصل هو رسالة للعرب بأن تكون بوصلتهم فلسطين".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout