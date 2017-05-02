بعد إضرابه عن الطعام.. هذا ما قاله رئيس حكومة لبنان الأسبق

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أعلن رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سليم الحص الإضراب عن الطعام، تضامناً مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي المضربين عن الطعام منذ 16 يوماً.

وفي حديث لـ الميادين نت قال مستشار رئيس الحكومة السابق، رفعت بدوي "إنّ الرئيس الحص ورغم وضعه الصحي الصعب، فإنّه ماضٍ في إضرابه عن الطعام، لأنّه أراد أن يعبّر فعلاً لا قولاً عن تضامنه مع انتفاضة أسرى الكرامة والحرية"، معتبراً أنّ "إضرابهم رسالة موجّهة لنا كعرب قبل أن تكون موجّهة للاحتلال لأنّنا قصّرنا عن دعمهم وإسناد القضية الفلسطينية".

"هذا الموقف موجّه إلى كلّ الشعوب العربية والملوك والرؤساء والأمراء العرب الذين تخاذلوا عن نصرة القضية الفلسطينية ومطالب الفلسطينيين" بحسب مستشار الرئيس الحص.

ونقل بدوي عن الحص قوله "لو تضافرت الجهود العربية وتضافرت كل الأحزاب والقوى العربية ملوكاً ورؤساء وعلى رأسهم جامعة الدول العربية لما اضطر هؤلاء الأشاوس الأبطال أن يعلنوا إضرابهم عن الطعام"، مضيفاً "نحن نتضامن مع هؤلاء الأبطال لأن موقفهم مشرف وأجسادهم النحيلة ستقوي من عضض الجسد العربي الذي أصابه الوهن والتخاذل".

ودعا الرئيس الحص كل الكنائس والمساجد في فلسطين والوطن العربي إلى التضامن مع الشعب الفلسطيني، ووجه تحية إلى المطران عطالله حنا على موقفه المشرف.

وكان رئيس أساقفة سبسطية في بطريركية القدس للروم الأرثوذكس المطران عطالله حنا، قال عبر الميادين إن إضراب الأسرى الفلسطينيين لن ينتهي إلا بتحقيق مطالبهم في السجون، واعتبر أن ما يحصل هو رسالة للعرب بأن تكون بوصلتهم فلسطين".