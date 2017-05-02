قانون روسي يحظر تسمية المواليد بالأرقام أو الأحرف

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وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على قانون يشكل إضافة على الفقرة 58 من قانون الأسرة رقم 18 والذي لا يجيز للوالدين تسمية المواليد الجدد بأرقام أوأحرف أورموز.

وجاء توقيع الرئيس فلاديمير بوتين اليوم وفقا للإجراءات القانونية بعد المصادقة على القانون المذكور من قبل مجلس الدوما الروسي (البرلمان) التي تمت في 21 أبريل ومن ثم مجلس الاتحاد الروسي في 26 أبريل.

وينص القانون على أنه:" لا يجوز لوالدي الطفل عند اختيار اسم للمولود أن يكون من أرقام، أو أرقام تتخللها أحرف، ومن رموز وإشارات أو أي مزيج مما ذكر أو شتائم أو مسميات وظيفية أو ألقاب".

وكانت دائرة الأحوال المدنية في موسكو أصدرت تقريرا قالت إنها استندت فيه إلى سجلات المواليد منذ عام 1998 يشير إلى تزايد أسماء يوردها الكثير من المواطنين خلال هذه الفترة غريبة وتتنافى مع المنطق العام.

يشار إلى أن بعض المواطنين يسمون أطفالهم بأرقام سياراتهم التي تتكون عادة من أرقام تتخللها 3 حروف مثلا (A601YP97)، أو اختصارات لبعض الأسماء المشهورة بحيث يأخذون أول حرف من الاسم واسم الأب والعائلة على سبيل المثال يشتقون من فلاديمير إليتش لينين الأحرف الأولى ليصبح اسم المولود الجديد لديهم (فيل)، أو يطلقون مسمى وظيفي مثل (المدير العام) أو (المحاسب) أو ألقاب مثل (ذو الأنف الأعوج ) وغير ذلك من التسميات الغريبة.