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الصين تشكر روسيا على المساعدة على الغزو...

2
MAY
2017
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أعربت الإدارة الفضائية الحكومية في جمهورية الصين الشعبية عن شكرها لروسيا الاتحادية على دعمها للصين في مجال غزو الفضاء.

أعلن ذلك مدير برنامج الرحلات الفضائية المأهولة الصينية، وان جاو ياو، في حديث أدلى به، اليوم، لوكالة "تاس" الروسية.

وقال معلقا على الالتحام الناجح لمختبر "Tiangong" الصيني بشاحنة "Tanjou-1" الفضائية: "نحن نطور تعاوننا مع روسيا في مجال الفضاء بدءا من عام 1992. وهناك عدد كبير من اتجاهات التعاون ، بما في ذلك وضع وتطوير التكنولوجيات".

وأعلن، وان جاو ياو، أن الصين تعوّل على بدء بناء محطة فضائية مدارية بحلول العام 2019. وأوضح أن عملية بناء المحطة ستستغرق 3 أعوام وستنتهي عام 2022. وأضاف أن رواد الفضاء الصينيين سيقيمون في المحطة الفضائية الصينية بشكل دائم.

واستطرد قائلا إن بعثة "Tiangong" هي جزء لا يتجزأ من برنامج بناء المحطة المدارية الصينية.

روسيا اليوم
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