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الأزمة الفينزويلية تابع: مادورو يدعو إلى صياغة دستور جديد لـلبلاد

2
MAY
2017
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دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الإثنين، إلى تشكيل مجلس تأسيسي يُكلّف صياغة دستور جديد، ويكون أعضاؤه الممثّلون لمختلف القطاعات المجتمعية غير منتمين إلى أحزاب سياسية.

وقال مادورو أمام الآلاف من مناصريه المحتشدين وسط كاراكاس لمناسبة عيد العمل، إنّه من أجل "الوصول إلى السلام الذي تحتاجه البلاد وهزيمة الانقلاب الفاشي، أدعو إلى (تشكيل) مجلس تأسيسي من الشعب، لا من الأحزاب السياسية. مجلس من الشعب".

وكانت المعارضة الفنزويلية شاركت في مسيرات الاثنين احتفاء بمرور شهر على تظاهراتها ضد مادورو، في تحد للسلطات التي تنظم عادة تظاهرات مؤيدة لها لمناسبة عيد العمال في الاول من ايار/مايو.

وأضفت المعارضة الأحد، في رسالة وجهتها إلى البابا فرنسيس، طابعاً رسمياً على رفضها استئناف الحوار مع مادورو "إذا لم تكُن هناك ضمانات" تتعلق بأساليب الحوار.

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