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البيت الأبيض يوضح "تصريحات ترامب اللطيفة" حول "تشرّفه بلقاء" زعيم كوريا

2
MAY
2017
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قال البيت الأبيض إن الظروف غير مناسبة للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع نظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون على الرغم من انفتاح ترامب على هذا الاحتمال في المستقبل. حسب أسوتشيدبرس.
كان ترامب قد صرح لشبكة بلومبيرغ بأنه سيكون منفتحا على لقاء مع الزعيم الكوري الشمالي في ظل ظروف مناسبة وإذا كان ذلك مناسبا "فسوف أتشرف بالقيام بذلك".

لكن المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر قال، إنه لا يرى إمكانية حدوث ذلك في أي وقت قريب.

أضاف أنه سيتعين على كيم أن يظهر علامات "حسن النية". لكن سبايسر لم يتطرق على وجه التحديد إلى الشروط التي ينبغي الوفاء بها.

وتصاعدت التوترات مع كوريا الشمالية بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة في ظل إشارة وكالات الاستخبارات الأميركية وغيرها إلى أن كوريا الشمالية كانت مستعدة لإجراء تجربة نووية.

كانت إدارة ترامب قد قالت إن كافة الخيارات، بما في ذلك الضربة العسكرية، مطروحة على الطاولة.

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