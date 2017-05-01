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كنعان: الم يفرض علينا التمديد مرتين وبالتصويت؟ كفى تهويلاً واستنسابية ولنحتكم للدستور

اكد امين سر تكتل التغيير والاصلاح النائب ابراهيم كنعان ان توافر اكثرية الثلثين في مجلس الوزراء يرقى الى مستوى التوافق، وسأل كنعان الم يفرض علينا التمديد مرتين بالتصويت؟ وقال " نحن منفتحون على المشاورات المستمرة، ونسعى وسنظل نسعى، ولا اقول ان القانون سيطرح على التصويت، ولكن كفى تهويلا وابتزازا واستنسابا وصيفا وشتاء فوق سقف واحد، ولنحتكم للدستور مرة واحدة".



وقال كنعان في حديث الى الlbci يصوتون على التمديد الذي هو اغتصاب للسلطة ومخالفة للدستور ويتمنعون عن ذلك على قانون الانتخاب الذي هو احترام للدستور ويؤمن اعادة تكوين السلطة على اسس ديموقراطية وميثاقية.