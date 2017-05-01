living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد أسبوعين ... إما قانونٌ جديد ، وإما تمديد

1
MAY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

مقدمة نشرة الأخبار المسائية - الإثنين 1 ايار 2017

باهتاً أطل شهرُ أيار هذه السنة ... نقابياً، وحتى مريمياً ... لا عيدَ العمال اكتسب وهجاً، ولا شهرَ العذراء أضاء رجاءً.

ربما لأنّ الناس في غالبيتهم مدركون أنّ الانتظارَ في مكانٍ آخر ... لا في صُراخ " يا عمّال لبنان " ، ولا في حريصا ...

كأنّ غالبيةَ اللبنانيين تعرف أنّ الاستحقاقَ المطلوب، مصدرُه ساحةُ النجمة تحديداً ... لا ساحةٌ حمراء، ولا نجمةُ الصبح ...

ولأنّ الوضعَ كذلك، كانت الصرخةُ شبهُ الوحيدة المسموعة في 1 أيار 2017: يا ناخبو لبنان، إتّحدوا... واستعدوا !! فبعد أسبوعين أنتم أمام استحقاقٍ مصيريٍ وتحدٍّ وجودي: إما قانونٌ جديد ، وإما تمديد ... القانونُ الجديد يحتاج إلى إقدام المسؤولين على الاشتراع ... أما التمديد فيواجَه بأقدام المواطنين في كل شارع ...

ولأنّ المعادلة كذلك، بدا البعضُ متوتراً، حتى صار العلَم مادةَ إشكالٍ في عيد العمل ...

وحدَهم سوريّو لبنان كانوا بمَعزلٍ عن هذا اليوم وإشكالياته ... لكنّ مأساتَهم أكبر ...

تفاصيلُ إشكاليات هذا النهار ومشاكلِه ومأساة سوريي لبنان ...

OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout