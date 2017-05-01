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أبو زيد للجالية اللبنانية في كندا : أنتم أغصان الارزة وجذوركم في لبنان...فإستعيدوا جنسيته

1
MAY
2017
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في اطار زيارته الى كندا، رعى النائب أمل ابو زيد عشاء دعت اليه هيئة التيار الوطني الحر في اوتاوا-كندا شارك فيه القائم بالاعمال اللبناني سامي حداد ونواب في البرلمان الكندي متحدرون من اصل لبناني وعدد كبير من الشخصيات والفعاليات ضمن الجالية بينهم النائب الاول لرئيس بلدية أوتاوا اللبناني الياس الشنتيري.

وتوجّه أبو زيد الى الحاضرين بكلمة قال فيها " فوجئت بأمور ايجابية جداً في اوتاوا وقلت في نفسي "يا ريت عايشين متلكن بلبنان" فاللبناني خارج لبنان يعيش في حالة لبنانية جامعة وهذا أمر يكبّر القلب ونتمنى أن تنتقل عدواه الينا في لبنان".


وأوضح " أن النقاش لا يزال متمحوراً حول قانون جديد للانتخاب ، وإن تحركنا كتيار ينطلق من روحية الدستور والقانون لوضع قانون انتخاب عادل يمثّل المسيحيين وسائر اللبنانيين خير تمثيل في السلطة. ولمن يتحدث عن قوانين طائفية نحن في التيار الوطني الحر ضد الطائفية ومع العلمنة الشاملة ، ولكن المسألة تحتاج الى مسار طويل يبدأ بمجلس نواب يعكس التمثيل الحقيقي للناس والمساواة في الحقوق والواجبات في وطن واحد ".


وتطرّق ابو زيد الى الانجاز الذي تحقق بإقرار قانون استعادة الجنسية مشيراً الى " أن هذا القانون لا يخدم فئة واحدة من الناس ولا المسيحيين فقط بل يخدم كل لبناني هاجر وله الحق في ان يكون مواطناً يحمل جنسية لبنان ".وقال " يجب أن يستعيد المغترب اللبناني جنسيته مهما كانت ديانته أو منطقته.وإن المنتشرين اللبنانيين في الاغتراب نجحوا كل في قطاعه وأثبتوا قدراتهم وإيمانهم بقضيتهم ، وإن شعباً مؤمناً بنفسه وبوطنه الأم وبقضيته لا يدركه الموت ولا الزوال، والشعب اللبناني لن يموت ولن يزول لأنه مؤمن بوطنه وبمستقبله.إننا نطالبكم بدعم صمود أهلكم ونضال أحبائكم في لبنان لأننا لا نريد أن يتحوّل لبنان واحة مماثلة لما يحصل مع مسيحيي واقليات المنطقة".


وختم " إذا أردنا أن يبقى لبنان رسالة ومنارة، يجب أن نحمل جنسيته وقضيته وأن نرفع اسمه في العالم ، فلبنان هو الأرزة وأنتم أغصانها ولا يمكن للأرزة أن تعيش بلا جذورها وأغصانها...فإستعيدوا جنسيتكم".

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