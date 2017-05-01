نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله: حزب الله لا يألو جهداً لجمع كل الأطراف على قانون يراعي الجميع

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رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش خلال لقاء سياسي في بلدة ياطر أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول استعادة حضورها ونفوذها في المنطقة من خلال التدخل المباشر في العراق وسوريا وبناء القواعد العسكرية فيهما والحضور الميدان العسكري المتمثل بالأعداد الكبيرة من الجنود الأمريكيين الذين باتوا متواجدين على الأراضي السورية، معتبراً أن الهدف من ذلك هو إيجاد موطئ قدم للولايات المتحدة في سوريا وإضعاف محور المقاومة ومنعه من تحقيق إنجازات في مواجهته للجماعات المسلحة، وتحقيق الشروط الدولية والاقليمية في أي حل سياسي قادم بما يضمن مصالح أمريكا وحلفائها وأمن إسرائيل.

وأكد أن محور المقاومة لن يسمح أن تسقط سوريا بيد أمريكا وإسرائيل، وما عجزوا عن تحقيقه خلال السنوات الست الماضية لن يستطيعوا تحقيقه الآن ولا في المستقبل، ومحور المقاومة مصمم على مواصلة المعركة حتى استئصال الارهاب التكفيري من كل الأراضي السورية.

وفي شأن القانون الانتخابي شدد الشيخ دعموش على أن هامش المناورة أمام القوى السياسية بات ضعيفاً والجميع أصبح محشوراً بانتهاء المهلة القانونية، داعياً إلى الاستفادة من الفرصة المتبقية، ومؤكداً أن حزب الله هو عامل سهل وهو لا يألو جهداً لجمع كل الأطراف على قانون يراعي الجميع، وهو منفتح على كل الخيارات التي تسهل الوصول إلى توافق يمنع الصدام بين اللبنانيين، موضحاً أن النقاش الجاري الآن بين الأطراف الأساسية يمكن أن يوصل إلى نتيجة.