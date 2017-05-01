بالصور - في لبنان.. أكبر مبنى على شكل صليب في العالم!

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يتبادل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لخبر عن مشروع في شمال لبنان يفيد بأنّه يجري حالياً تشييد أكبر مبنى على شكل صليب في العالم في إجدبرا في البترون.

وفي تفاصيل المشروع الواردة على موقع "صليب إجدبرا"، أنّ كنيسة مار سابا تملك عقاراً تقدّر مساحته بـ50 ألف متر، وتنوي استثماره عبر تنفيذ مشروع إنمائي وروحي وتربوي واجتماعي وسياحي وبيئي.

عن المبنى الأوّل من نوعه في لبنان والعالم، لفت الموقع إلى أنّه سيرتفع بعلو 400 متر فوق سطح البحر، موضحاً أنّه يتألّف من 3 أقسام: الأوّل مخصص للعبادة والسياحة الدينية والثاني للمخيمات الشبابية والثالث الذي يشمل الغابة للراحة والاستجمام.

في السياق نفسه، أشار الموقع إلى أنّ الصليب الذي يشكّل الجزء الأوّل من المشروع سيرتفع 60 متراً، كاشفاً أنّ المشروع سيضم كنيسة للصلاة وأروقة تطل على البحر والجبل.

في ما يتعلّق بالقيمين على المشروع، قال الموقع إنّهم يتألّفون من لجنة وقف مار سابا وجمعية نجمة السلام وبلدية إجدبرا والمجتمع الأهلي، خالصاً إلى أنّه سيعود بأرباح اقتصادية وسيوفّر فرص عمل كثيرة لأهالي البترون.