living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالصور - في لبنان.. أكبر مبنى على شكل صليب في العالم!

1
MAY
2017
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يتبادل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لخبر عن مشروع في شمال لبنان يفيد بأنّه يجري حالياً تشييد أكبر مبنى على شكل صليب في العالم في إجدبرا في البترون.
 
وفي تفاصيل المشروع الواردة على موقع "صليب إجدبرا"، أنّ كنيسة مار سابا تملك عقاراً تقدّر مساحته بـ50 ألف متر، وتنوي استثماره عبر تنفيذ مشروع إنمائي وروحي وتربوي واجتماعي وسياحي وبيئي.
 
عن المبنى الأوّل من نوعه في لبنان والعالم، لفت الموقع إلى أنّه سيرتفع بعلو 400 متر فوق سطح البحر، موضحاً أنّه يتألّف من 3 أقسام: الأوّل مخصص للعبادة والسياحة الدينية والثاني للمخيمات الشبابية والثالث الذي يشمل الغابة للراحة والاستجمام.
 
في السياق نفسه، أشار الموقع إلى أنّ الصليب الذي يشكّل الجزء الأوّل من المشروع سيرتفع 60 متراً، كاشفاً أنّ المشروع سيضم كنيسة للصلاة وأروقة تطل على البحر والجبل.
 
في ما يتعلّق بالقيمين على المشروع، قال الموقع إنّهم يتألّفون من لجنة وقف مار سابا وجمعية نجمة السلام وبلدية إجدبرا والمجتمع الأهلي، خالصاً إلى أنّه سيعود بأرباح اقتصادية وسيوفّر فرص عمل كثيرة لأهالي البترون.
الجمهورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout