العميد شامل روكز: "حدودنا منرسما بخطواتنا" نشاط وطني بامتياز

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"حدودنا منرسما بخطواتنا": تحت هذا العنوان انطلق أكثر من 1000 مشارك صباح يوم الأحد 30 نيسان ليرسموا بخطواتهم الثابتة الحدود اللبنانية من منطقة كفرحمام مروراً بحرش الصنوبر في الهبارية وصولاً إلى ساحة شبعا، برعاية وحضور العميد الركن المغوار شامل روكز وبتنظيم اتحاد بلديات العرقوب بالتعاون مع جمعية سباق القمم. شدّد روكز على أهمية هذا النشاط الذي اعتبره بمثابة عرس وطني وتمنّى أن يكون فاتحة أمل لأسبوع قد يحمل قانون اقرار قانون انتخاب عادل لجميع اللبنانيين.

وفي كلمته، أشار العميد شامل روكز أولاً أن حدود العزة والكرامة والعنفوان تبدأ في منطقة العرقوب التي تطل على الأراضي الفلسطينية المحتلة مؤكّداً للمحتل أن مزارع شبعا لبنانية. وكانت الكلمة الافتتاحية لرئيس بلدية كفرحمام هيثم سويد الذي رحّب بجميع المشاركين في الجنوب وشكر المنظمين وعلى رأسهم راعي النشاط العميد شامل روكز، تلتها كلمة من أحد منسقي النشاط عماد غانم الذي وعد بأن يكون هناك نشاط آخر في جوار المنطقة في كفرشوبا – الماري – راشيا الفخار العام المقبل.

في ما يتعلّق بقانون الانتخاب، أمل روكز أن يقرّ مجلس الوزراء في جلسة يوم الخميس المقبل قانون انتخاب عادل يقوم على النسبية التي تحاكي طموح اللبنانيين قائلاّ: "أرى السياسيين يماطلون بإقرار قانون انتخاب بحجة أننا على شفير الهاوية... ولكن لا يمكنكم المماطلة في شؤون تتعلّق بالوطن والشعب." وتابع قائلاً: " لا يمكننا العمل على شفير الهاوية ومؤسسات الدولة مشلولة، لا يمكننا العمل على شفير الهاوية والإقتصاد يعاني من ترهّل بكافة قطاعاته، لا يمكننا العمل على شفير الهاوية في السيحة بينما المنتجعات السياحية تتوقّع موسم مثمر بعد معاناة لسنوات عديدة، لا يمكننا العمل على شفير الهاوية والقطاع الصناعي مدمّر والقطاع الزراعي بالكاد يصرّف انتاجه."

وتابع روكز:" لا يمكننا العمل على شفير الهاوية في ظلّ وجود أكثر من 500 ألف لاجئ في لبنان"، مؤكّداُ رفضه لمبدأ التوطين الذي غاب عن تصاريح السياسيين في الآونة الأخيرة. "لا يمكننا العمل على شفير الهاوية ونجن نرزح تحت عبء مليون ونصف المليون نازح سوري يؤثرون سلباً على البنى التحتية والاقتصاد والبطالة في لبنان، لا يمكننا العمل على شفير الهاوية بمستقبل أجيال بينما يتخرّج 40,000 طالب سنوياّ يتحضّرون للتصدير لأن لبنان لا يمكن أن يوفّر لهم سوى 5,000 وظيفة."

انطلق المشاركين بحماس وسط طبيعة خلابة، حيث استقبل أهالي كفرحمام المشاركين بحرارة على الشرفات والطرقات، فقاموا بتوزيع المياه عليهم وبرمي الزهور مرحبين بهم حسب عاداتهم وتقاليدهم الجنوبية. وكان عناصر الصليب الأحمر والدفاع المدني والجيش اللبناني منتشرين على طول مسار ال15 كيلومتر الذي تخلّل زيارة لآثار رومانية في بلدة الهبارية. وكان ملفتاً مشاركة عناصر من الكتيبة الهندية ضمن قوات اليونيفيل.

وصل المشاركون ظهراً إلى ساحة شبعا حيث احتشد أهالي المنطقة والفعاليات ومن بينهم رئيس اتحاد بلديات العرقوب ورئيس بلدية شبعا الحاج محمد صعب، رئيس بلدية كفرحمام السيد هيثم سويد، قائمقام حاصبيا السيد أحمد كريدي، ممثل النائب قاسم هاشم السيد أكرم كنعان، ممثل الوزير أنور الخليل السيد محمد القادري، ممثل رئيس اتحاد بلديات الحاصباني، اللواء جورج شريم ومخاتير المنطقة.

ألقى رئيس اتحاد بلديات العرقوب الحاج محمد صعب الكلمة الترحيبية الذي اعتبر هذا النشاط لقاء وطني جمع عناصر من الجيش والمدنيين ضمن نشاط رياضي وبيئي واجتماعي. وهنّأ العميد شامل روكز على محبّته واندفاعه بالقيام بالنشاطات التي تدعو إلى التقريب لا التفريق بين الطوائف والذي لم يتخلّى يوماً عن ثالوث مبادئ المؤسسة العسكرية: الشرف والتضحية والوفاء.

من جهته، أشار العميد روكز في كلمته الختامية أن نشاط "حدودنا منرسما بخطواتنا" هو أكثر من نشاط رياضي وبيئي بل هو نشاط وطني بامتياز لأن المشاركين آتين من مناطق بعيدة إيماناً بلبنان وتثبيتاً لكل شبر من الأراضي اللبنانية وخاصة مزارع شبعا وكفرشوبا لأنها تمثل التحديات والكرامة الوطنية الحقيقية. وقد شدّد روكز أن إقرار قانون انتخاب جديد وبأسرع وقت ضروري لتحويل القدرات اللبنانية لقدرات إنمائية "كي لا تبقى الوزارات مناطقية وكي لا يبقى المواطن زبون لدى الوزارات" وتابع روكز: "على مجلس الوزراء أن يتحوّل إلى ورشة عمل لكل المناطق اللبنانية إلى جانب تحصين القضاء للمحافظة على كرامة وحقوق اللبنانيين ولتحفيز الاستثمار الأجنبي."

ختاماً قدّم رؤساء البلديات درعاً تكريمياً للعميد شامل روكز وزاروا كنيسة مار جريس في شبعا حيث وعد العميد روكز الفعاليات بمساعدتهم ترميم الكنيسة.