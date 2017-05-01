مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ينفي ما يُنسب الى الرئيس عون: مواقف رئيس الجمهورية يعلنها بنفسه او عبر بيانات رسمية

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صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي:

" تنشر وسائل الاعلام من حين الى آخر كلاماً او مواقف تنسبها الى فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تعزوها حيناً الى "مصادر قصر بعبدا" واحياناً الى "اوساط قصر بعبدا" او الى "زوار قصر بعبدا" الخ...

يهمّ مكتب الاعلام التأكيد على ان مواقف فخامة الرئيس يعلنها، إما بنفسه او من خلال ما يصدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية، وتُعمّم في بيانات رسمية على وسائل الاعلام كافة.

إنّ مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية اذ يضع نفسه –كما دائماً- بتصرف وسائل الاعلام على مدار الساعة لتزويدها بمواقف رئيس الجمهورية، يؤكد ان كل ما يُنسب الى فخامته خارج هذه الآلية، عار عن الصحة جملة وتفصيلاً ولا يمكن الاعتداد به مطلقاً".