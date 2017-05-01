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طقس الغد غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة وتساقط أمطار

1
MAY
2017
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أفادت مصلحة الأرصاد الجوية الى ان منخفضاً جوياً يتمركز فوق اليونان ويقترب تدريجياً من الحوض الشرقيّ للمتوسّط مما يؤدي الى طقس متقلّب خلال الأيام القليلة المقبلة.
 
الطقس المتوقع في لبنان:
 
الإثنين: غائم جزئيّاً إلى غائم أحياناً مع انخفاض بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل، تتساقط الأمطار بشكلٍ متفرّق خاصّةً في المناطق الداخليّة اعتباراً من الظهر مع احتمال حدوث برق ورعد كما ترتفع نسبة الرطوبة خاصة على الساحل وتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.
 
الثلاثاء: غائم جزئيّاً مع انخفاض بدرجات الحرارة وتساقط بعض الأمطار المتفرّقة خاصة في المناطق الداخلية والشمالية اعتباراً من الظهر،كما يتكوّن الضباب على المرتفعات.
 
الأربعاء: غائم جزئيّاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة،كما يتكوّن الضباب على المرتفعات، يتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم.
 
الرياح السطحية: جنوبية غربية سرعتها بين ١٠ و ٣٠ كلم/س
الانقشاع: متوسّط، يسوء أحياناً
الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٦٥ و٩٥%
 
حال البحر:   معتدل وحرارة سطح الماء: ٢٢°م.
الضغط الجوي: ١٠١١ HPA أي ما يعادل: ٧٥٨ ملم زئبق
ساعة شروق الشمس: ٠٥:٤٩ وساعة غروب الشمس: ١٩:٢٢
 
 
 
 
 
 
 
 
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