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شركة صقر العقاريّة تطلق حملة" من وراكن "تقديراً لعمّالها

1
MAY
2017
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جونيه، ٢٨ نيسان ٢٠١٧ - بمناسبة عيد العمّال، قامت شركة صقر العقاريّة، إحدى الشركات الرائدة في التطوير العقاري في لبنان، بإطلاق مبادرة "من وراكن" تقديراً للجهود التي يبذلها عمّالهم، الجنود المجهولين وراء تطوير مشاريعهم. 
 
يوم الأربعاء ٢٦ نيسان قام فريق عمل شركة صقر العقارية بإضفاء لمسة مميزة ليوم عادي ل٢٥٠ عامل في موقع بناء مشروع أدمير السكني، حيث قام فريق عمل الشركة بزيارة موقع العمل وتوزيع هدايا للعمّال كعربون شكر وتقدير لجهودم المبذولة في تحقيق أهداف الشركة.
 
إن هذه الخطوة التي حملت عنوان "من وراكن" هي رسالة إمتنان للجنود المجهولين الذين يعملون ليلاً ونهاراً في موقع البناء لتسليم المشروع في الوقت المحدد.
 
وتعليقاً على  المبادرة، كان للسيّد جورج خوري، مدير التسويق لمجموعة صقر القابضة, كلمة أشاد بها بمجهود العمال في سبيل نجاح مشاريع الشركة، حيث قال: "إن هذا العيد هو مناسبة مميّزة للتعبيرعن تقديرنا للعمّال الذين ينتمون إلى عائلة صقر العقاريّة. وبالتالي، لقد أردنا أن نحيّيهم على تفانيهم في سبيل تحويل مشروع "أدمير" الحلم إلى حقيقة." 
 
وفي الختام، نوّد الإشارة إلى أنّ شركة صقر العقاريّة الرائدة في إطلاق مفهوم البناء الذكي في المنطقة، تسعى دوماً إلى مكافأة كافّة موظّفيها الذين يشكّلون عصب نجاحها بإنشاء مشاريع تدمج بين التقنيّات المتطوّرة والذكيّة وبين وسائل الراحة لعيش أكثر رفاهيّة. 
 
نبذة عن أدمير:
أدمير، المشروع السكني الرئيسي لشركة صقر العقاريّة، يقع في منطقة أدما، ويتضمّن شقق فخمة في بيئة آمنة، ذكيّة وحصريّة. يتضمّن المشروع ٧٨ مبنى وسط أحراش من الغابات الخضراء ويقدّم لسكّانه مجموعة استثنائيّة من وسائل الراحة والرفاهيّة: مركز إجتماعي، مسبح على سطح كلّ مبنى، صالة رياضيّة مجهّزة بأحدث المعدّات وغيرها من النشاطات والتسهيلات.
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