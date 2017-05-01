خاص - انبشوا ارشيف الجميع... الا عون وباسيل!

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جاد أبو جودة - ينبش الارشيف. يختار مواقف معينة من ازمنة مختلفة. يربط بينها بنص، ويصل الى خلاصة. والخلاصة غالبا ما تكون مقررة سلفا، فللوصول اليها نبش الارشيف، واختيرت المواقف، وربط بينها بنص...

هذا هو بكل بساطة نهج درج عليه كثيرون من اهل الصحافة الموجهة، ومنهم اخيرا من جند نفسه في حملة شيطنة التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل، تحت عنوان الطائفية والمذهبية.

فوفق منطق هذه الحملة، لبنان دولة علمانية تاريخا وحاضرا، لا حروب فيها ولا نزاع، بل سلام ووئام، وثمة مخربا ظهر على الساحة، مبشرا بالتعصب، ومناديا بالتقوقع والانعزال... وهذا المخرب ما هو الا جبران باسيل.

لكن، امام هذا الواقع، ثمة سؤال يطرح: لماذا فات من ينبش الارشيف، مسترجعا مواقف الرئيس ميشال عون والوزير باسيل من النسبية، استعادة سلسلة من المواقف التي اطلقت في المرحلة الاخيرة، مع احتدام النقاش حول قانون الانتخاب، والتي كرر فيها رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر تبني النسبية؟ ولماذا الاكتفاء باقتطاع المواقف المتعلقة بقانون التأهيل دون سواه؟

واذا كان موقف الرئيس من الموضوع واضحا بدليل ما يركب من سيناريوهات سياسية واعلامية وهمية حول خلاف بينه وبين باسيل حول، فلماذا اغفال تبني رئيس التيار الوطني الحر للنسبية بصراحة قل نظيرها بين أقرانه السياسيين؟

لقد كرر الأخير في الشهرين الماضيين على الأقل، أكثر عشر مرات، في اكثر من مؤتمر صحافي ومداخلة اعلامية، جهوزية التيار للنسبية الكاملة فورا، والتصريحات مسجلة وموثقة، داعيا في الوقت نفسه الى المباشرة في كافة الاجراءات اللازمة للانتقال المتدرج الى الدولة العلمانية، في النفوس قبل النصوص، ومدخلها القانون الموحد للأحوال الشخصية. فكيف يكون طائفيا مذهبيا تقسيميا من يجرؤ على طرح هذا الأمر؟

وفي السياق عينه، لماذا يهاجم باسيل يوميا تحت عنواني النسبية والعلمنة، ولا يسأل الآخرون عن سبب تملصهم من الدعوة الى توحيد قضايا الارث والزواج والتبني وسواها؟ومن هو الطائفي والمذهبي في هذه الحال؟

ثم ان المواقف والطروحات السياسية ايا تكن، هي بنت اطارها العام.

فلا يمكن مثلا ان نأتي بخطاب للرئيس عون من مرحلة حرب التحرير، حين كان عشرات آلاف الجنود السوريين يحتلون لبنان، ثم نسأل عن عدم التزام مضمونه اليوم، بعدما انسحب الجيش السوري من لبنان، وانتقلت الحرب الى الداخل السوري.

وبالقياس، لا يمكن الاتيان بخطاب لعون او باسيل او سواهما حول النسبية، في مرحلة كان فيها تيار المستقبل ضدها بالمطلق، والخلاف مع القوات اللبنانية مستعرا، ثم طرح السؤال عن سبب عدم التزامه اليوم.

فالهدف من العمل السياسي ليس فقط اطلاق المواقف المبدئية والتمسك بها، بل نقلها الى حيز التنفيذ. ونقل قانون الانتخاب الى حيز التنفيذ في لبنان مستحيل بلا طرح الحلول الوسط، ومن هنا كان المختلط والتأهيلي بأشكالهما المختلفة، التي لم يقتصر طرحا على التيار، بل بدأت في أغلبها من عند الآخرين...

ثم، يبقى أن الأهم ليس هنا... فحتى لو قبل التيار الوطني الحر اليوم بالنسبية الشاملة، سيخرج من يفتعل خلافا حول الدوائر وآليات التطبيق، معيدا الامور الى النقطة الصفر، ذلك ان الهدف ليس اكل العنب، بل قتل الناطور.

فبنسبية او من دون، هم لا يريدون قانون انتخاب... وحول هذه النقطة بالذات لا داعي لنبش الارشيف، ولاختيار المواقف، ولربطها بنص... فهي خلاصة واضحة معروفة لا بحتاج بلوغها الى عناء.