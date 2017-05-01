عناوين الصحف ليوم الاثنين 1 أيّار 2017

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الأخبار

حركة نقابية بلا برنامج سياسي للتغيير: أمل لا يُعوّل عليه

البناء

التصعيد الأميركي مع كوريا يصيب «إسرائيل» بالذعر... وحملة على ليبرمان

أربعاء أستانة يبدأ بحروب تصفية بين «النصرة» و«جيش الإسلام» في الغوطة

عون يطلب تصويت الحكومة بالثلثين أم نسبية ومجلس شيوخ بلا رئيس؟

الجمهورية

3 مواعيد تشعل الاشتباك السياسي

الديار

هكذا سيتصرف الحريري إذا عُقدت جلسة التمديد في 15 أيار

باسيل لـ «الديار»: هذه قصة ورقتي.. ولا نطمع بصلاحيات احد

المستقبل

الحريري: سنجعل بيروت مدينة صديقة للبيئة

L'Orient-Le Jour

Retour sur les 100 premiers jours de Donald Trump au Moyen-Orient

The Daily Star

Electoral law deadlock sparks war of words