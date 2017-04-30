living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كتب إسرائيلية في مكتبات لبنان..هل تمّ سحبها بالكامل؟

30
APRIL
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تمكنت حملة مقاطعة داعمي إسرائيل في لبنان من تحقيق انتصار جديد في الساحة اللبنانية بعد تمكّنها بعد تلقيها بلاغات من مواطنين من سحب كتب إسرائيلية تباع في مكتبات لبنانية بعضها يدعو بين سطوره إلى بثّ الانقسام داخل الشعب اللبنانيّ.


وفي التفاصيل فقد توجهت الحملة إلى القيّمين على إحدى المكتبات المعروفة في رسالة كتبت فيها "تناهى إلى علمنا أنّكم تبيعون كتابًا بالإنجليزيّة، من تأليف باسيلوس باواردي، بعنوان "الحركة القوميّة اللبنانيّة ـ الفينيقيّة". لعلّه سها عن بالكم أنّ المؤلِّف، وبغضّ النظر عن أصوله القومية..هو أستاذ في جامعة بار إيلان (1) في منطقة تل ابيب، ويعلّم أيضًا في كليّة أورانيم في كريات طبعون. وتل أبيب، كما تعلمون، بلدةٌ أنشئتْ على أنقاض يافا الفلسطينيّة بعد تهجير أهلها سنة 1949. أما كريات طبعون فتقع شمالي فلسطين المحتلة في منطقة حيفا".

 

وجاء في الرسالة أيضاً "إنّ بيع هذا الكتاب في مكتبتكم المحترمة طعنةٌ لجهود المقاطعة اللبنانيّة والعالميّة، ومخالفٌ لروح "قانون مقاطعة إسرائيل" الصادر سنة 1955. هذا ناهيكم بأنّ الكتاب، في حدّ ذاته، وبحسب ما قرأنا عنه وما ورد على الغلاف نفسه، يبثّ الانقسام داخل الشعب اللبنانيّ بسبب ادّعائه أنّ انتماءَ لبنان إلى العالم العربيّ كان وراء الحروب الأهليّة اللبنانيّة، وبسبب زعمه "تميّز" طائفة لبنانيّة محدّدة من طائفة أخرى".

 

ودعت حملة مقاطعة إسرائيل في لبنان إلى سحب الكتاب فورًا، وعدم بيعه، "وردّه من حيث أتى".

 

كما دعت الحملة في رسالتها للمكتبة إلى التيقّن من أنّها لا تقتني مؤلَّفاتٍ لكتّابٍ إسرائيليين آخرين، مثل كتاب Homo Deus ليوفال نوح هاراري، أستاذ التاريخ في الجامعة العبريّة في القدس المحتلّة.
وبحسب القائمين على حملة المقاطعة فقد تجاوبت المكتبة المشهورة بكفاة فروعها في لبنان وتم سحب الكتاب، وأوضحت في رسالة لها أنّ الكتاب المذكور "أُدخل إلى لبنان بموجب القوانين المرعيّة الإجراء".

الميادين
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout