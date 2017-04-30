كتب إسرائيلية في مكتبات لبنان..هل تمّ سحبها بالكامل؟

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تمكنت حملة مقاطعة داعمي إسرائيل في لبنان من تحقيق انتصار جديد في الساحة اللبنانية بعد تمكّنها بعد تلقيها بلاغات من مواطنين من سحب كتب إسرائيلية تباع في مكتبات لبنانية بعضها يدعو بين سطوره إلى بثّ الانقسام داخل الشعب اللبنانيّ.



وفي التفاصيل فقد توجهت الحملة إلى القيّمين على إحدى المكتبات المعروفة في رسالة كتبت فيها "تناهى إلى علمنا أنّكم تبيعون كتابًا بالإنجليزيّة، من تأليف باسيلوس باواردي، بعنوان "الحركة القوميّة اللبنانيّة ـ الفينيقيّة". لعلّه سها عن بالكم أنّ المؤلِّف، وبغضّ النظر عن أصوله القومية..هو أستاذ في جامعة بار إيلان (1) في منطقة تل ابيب، ويعلّم أيضًا في كليّة أورانيم في كريات طبعون. وتل أبيب، كما تعلمون، بلدةٌ أنشئتْ على أنقاض يافا الفلسطينيّة بعد تهجير أهلها سنة 1949. أما كريات طبعون فتقع شمالي فلسطين المحتلة في منطقة حيفا".

وجاء في الرسالة أيضاً "إنّ بيع هذا الكتاب في مكتبتكم المحترمة طعنةٌ لجهود المقاطعة اللبنانيّة والعالميّة، ومخالفٌ لروح "قانون مقاطعة إسرائيل" الصادر سنة 1955. هذا ناهيكم بأنّ الكتاب، في حدّ ذاته، وبحسب ما قرأنا عنه وما ورد على الغلاف نفسه، يبثّ الانقسام داخل الشعب اللبنانيّ بسبب ادّعائه أنّ انتماءَ لبنان إلى العالم العربيّ كان وراء الحروب الأهليّة اللبنانيّة، وبسبب زعمه "تميّز" طائفة لبنانيّة محدّدة من طائفة أخرى".

ودعت حملة مقاطعة إسرائيل في لبنان إلى سحب الكتاب فورًا، وعدم بيعه، "وردّه من حيث أتى".

كما دعت الحملة في رسالتها للمكتبة إلى التيقّن من أنّها لا تقتني مؤلَّفاتٍ لكتّابٍ إسرائيليين آخرين، مثل كتاب Homo Deus ليوفال نوح هاراري، أستاذ التاريخ في الجامعة العبريّة في القدس المحتلّة.

وبحسب القائمين على حملة المقاطعة فقد تجاوبت المكتبة المشهورة بكفاة فروعها في لبنان وتم سحب الكتاب، وأوضحت في رسالة لها أنّ الكتاب المذكور "أُدخل إلى لبنان بموجب القوانين المرعيّة الإجراء".