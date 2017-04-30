الراعي في ميناء صور لتبريك تمثال سيدة البحار

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وصل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي والوفد المرافق له الى ميناء صور، لتبريك تمثال سيدة البحار.

وكان في استقباله حشد غفير من فاعليات المنطقة، تقدمهم المدير العام للريجي المهندس ناصيف سقلاوي الذي قدم تمثال سيدة البحار، رئيس اتحاد بلديات صور حسن دبوق، قائمقام صور محمد جفال، ممثل حركة "أمل" علي اسماعيل، ممثل "حزب الله" نادر فارس، رئيس جمعية كاريتاس الأب ماريوس خيرالله، راعي أبرشية صور المطران شكرالله نبيل الحاج.

ويرفع الراعي في هذه الاثناء صلاة تبريك التمثال على الميناء، وسط حضور أمني وعسكري كثيف واكب الزيارة.