الرئيس عون لعمّال لبنان : انتم المحرّك الابرز لعملية النهوض الوطني والتنمية الشاملة

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لمناسبة العيد العالمي للعمّال، في الاول من أيار، حيّا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون جميع العاملات والعاملين في لبنان في مختلف قطاعات العمل. وقال:" لكم في عيدكم تحية تقدير وإلتزام. أمّا التقدير فهو واجب لنضالكم اليومي في سبيل لقمة العيش وكرامة الاسس التي ترّسخ تجذرنا في ارضنا. أما الالتزام فهو نابع من صلب رؤيتنا التي نعمل على تحقيقها، وتقوم على اعتبار كل منكم عنصراً اساسيًا لا بل المحرّك الابرز لعملية النهوض الوطني والتنمية الشاملة".

وأكد الرئيس عون في تهنئته، العمل "لتحقيق تطلعات العامل اللبناني وحمايته ورِفعة مكانته واعلاء شأنه كي تبقى كرامته مصانة".