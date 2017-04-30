ماذا حصل في البداوي؟

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دموع الأسمر-

سيطر القلق في الايام القليلة الماضية على الشمال عامة ومخيم البداوي خاصة الذي شهد توترات امنية غير مسبوقة سبقتها احداث متفرقة من اعتداءات اتخذت الطابع الفردي ظاهرا، واطلاق رصاص عشوائي في الشوارع وغير ذلك من احداث عديدة وصولا الى اقتحام مجموعات لمستشفى الهلال الجديد والسيطرة عليه لبعض الوقت وتطويق مسلحين لبعض المنازل العائدة لفاعليات في المخيم.



هذه الاحداث مجتمعة كانت مصدر قلق وخوف لدى الفصائل الفلسطينية من جهة والاجهزة الامنية من جهة ثانية من ان تكون مقدمة لفلتان امني اوسع وقد تزامنت هذه الاحداث مع احداث عين الحلوة مما شكل علامات استفهام حول سر هذا التزامن واحتمال ارتباطها بخيوط مشبوهة ترمي الى اشعال فتنة في مخيم البداوي الذي بات اكثر اكتظاظا بالسكان بعد نزوح سكان مخيم نهر البارد اليه اثر احداث 2007 ولاحقا نزوح الفلسطينيين السوريين من مخيم اليرموك السوري ومخيمات فلسطينية سورية اخرى اليه.



مصدر مطلع اعرب عن اعتقاده ان العصابات المسلحة التي حاولت العبث بامن المخيم قد يكون لها امتداد الى منظمات متطرفة في عين الحلوة وان هناك شبهات تحوم حول بعض عناصر هذه العصابات وهذا ما سوف تكشفه التحقيقات مع الموقوفين الذين القت القبض عليهم القوة الامنية المشتركة في المخيم وسلمتهم الى مخابرات الجيش اللبناني وابرزهم المطلوب شادي حسون ومحمد الشعبي الملقب بالطبلوج.



ويرى المصدر ان مجموعات عين الحلوة قد تكون حاولت خرق مخيم البداوي وليس بعيد عنها المطلوب بلال بدر او شادي مولوي الذي يحاول الفرار من عين الحلوة باتجاه الشمال وقد تمكنت الفصائل الفلسطينية مؤخرا من التصدي لاية محاولة في هذا الاتجاه منذ ان وضعت امام مسؤولياتها وانجزت مؤخرا اتفاقا بوضع خطة امنية كلفت بتنفيذها قوة امنية مشتركة من جميع الفصائل الفلسطينية ومنحت صلاحيات ملاحقة المطلوبين وتوقيفهم وتسليمهم لمخابرات الجيش وان هذه الخطة وضعت بعد اجتماعات تنسيقية عقدت بين الفصائل الفلسطينية ورئيس فرع مخابرات الجيش اللبناني في الشمال العميد كرم مراد ،وباشرت القوة الامنية المشتركة مهماتها فورا بتنظيم مداهمات للمطلوبين المتهمين بتصنيع وترويج وتجارة المخدرات وتسيير دوريات ليلية ونهارية لاحلال الامن وسارعت القوة الى الدخول الى مستشفى الهلال الجديد الذي كانت العصابات قد احتلته واوقفت القوة الامنية حتى مساء امس عشرة مطلوبين من العصابات التي يتراوح عددها بين الـ 15 والعشرين مطلوبا الذين تواروا عن الانظار .



وذكرت مصادر ان هؤلاء الذين يقودهم المدعو ابراهيم عبيد الملقب بالشعبي ومعه المدعو محمد علي الشعبي وبقية العناصر اما ان يكونوا اختفوا في اطراف المخيم او في مناطق مجاورة للمخيم حيث ينفذ الجيش اللبناني مداهمات بحثا عنهم في وادي النحلة واوقف محمد ويوسف عبيد وثائر الشعبي.



وسلمت مخابرات الجيش محمد الشعبي الملقب بالطبلوج وربيع شاويش الى مخفر الدرك في الدعتور لاحالتهما الى النيابة العامة وكشف بقية الملابسات حول العصابة.



واوضح مصدرامني مسؤول في قيادة الفصائل الفلسطينية للديار ان قرار الفصائل قد اتخذ بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بأمن المخيم كائنا من كان اضافة الى مكافحة المخدرات وتجارها ومروجيها وقد صودر مكبس لتصنيع الحبوب المخدرة وبدأت القوة الامنية تحقق اهدافها في فرض الامن والاستقرار وبالفعل تسود حاليا المخيم اجواء الامن والاطمئنان حيث لا يمكن ترك الحبل على غاربه لأي عنصر مخل بالامن وبالتالي فمن غير المسموح جر المخيم ليكون نهر بارد آخر او عين حلوة آخر.

وعقدت الفصائل الفلسطينية اجتماعا تقويميا لها لمتابعة الاجراءات الامنية بالتنسيق مع فرع مخابرات الجيش اللبناني في الشمال.