"فيلق الرحمن" تنسحب من مواقعها... ما الذي يجري في غوطة دمشق؟!

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افادت مراسلة العالم ان مسلحي جماعة "فيلق الرحمن" أخلوا مواقعهم على محور النشابية في غوطة دمشق الشرقية دون معرفة الاسباب.

واعترف المتحدث باسم فيلق الرحمن وائل علوان بسيطرة جيش الاسلام على الممر الوحيد الذي يربط الغوطة الشرقية بالقابون وانقطاع وصول الامدادات إلى مسلحيه في القابون وسط استمرار الاشتباكات.

وافاد مراسلوا العالم، ان "جيش الإسلام" يحاول اقتحام بلدة "جسرين" من جهة قرية "المحمدية" في الغوطة الشرقية لدمشق والتي تعتبر مقراً لفيلق الرحمن.

واضافوا: تسود حالة من الغضب قرى وبلدات الغوطة الشرقية جراء الاوضاع الامنية المتردية في المنطقة، حيث تحدثت تنسيقيات المسلّحين عن خروج تظاهرات عدة طالبت بوقف الاقتتال الدائر منذ يومين بين "جيش الاسلام" من جهة و"هيئة تحرير الشام " و"فيلق الرحمن " من جهة اخرى.

وانقطعت طريق زملكا - عربين في غوطة دمشق الشرقية بشكل كامل جراء استمرار عمليات القنص المتبادلة بين مسلحي "جيش الإسلام" من جهة و"فيلق الرحمن" و"هيئة تحرير الشام" من جهة أخرى.

وكان عناصر من جيش الاسلام قد حاصرت مجموعة من عناصر هيئة تحرير الشام في عربين وحزة بالغوطة الشرقية وتحاول اقتحام المنطقة مدعومة بالدبابات والمشاة.