A + A -

مقدمة نشرة الـOTV المسائية:

ثمة احداث مستحدثة وتطورات طارئة وافعال مفتعلة تستوجب التوقف عندها وطرح الاسئلة والتساؤلات الاتية: لماذا ارتفع منسوب التوتر والتفجر في المخيمات الفلسطينية منذ انتخاب الرئيس العماد ميشال عون ؟ لماذا تتوالد الاحتجاجات وتتناسل الاعتصامات على مسافة ايام من جلسة 15 ايار ؟ لماذا يتم اغراق السوق السياسية بالمشاريع الانتخابية بما يشبه الاوكازيون وحرق الاسعار والتنزيلات الكبرى والبحث عن امور كثيرة بينما المطلوب واحد ؟ لماذا يكون التصويت على التمديد في مجلس النواب حلالا والتصويت على قانون الانتخاب في مجلس الوزراء حراما ؟ لماذا يهدد البعض بالحرب الاهلية اذا اعتمد قانون معين وهذا البعض يعرف ان مشكلته اهلية بمحلية ؟



لماذا تفرملت اندفاعة البحث عن مخارج للمأزق الانتخابي بعد اعلان سعد الحريري رفضه للتمديد وجلسة التمديد وافتراقه عن اخوان الصفا وخلان الوفا في هذا الملف بعد تغريده خارج سربهما في انتخابات الرئاسة الاولى ؟ لماذا قفر الستين الى الواجهة وصار له شارحون ومفسرون واليه يلجأون ؟ لماذا تستفيق خلايا الفساد النائمة وجوقات النعي الدائمة وابواق التحريض الواهمة . الواضح ان هناك رسائل الى العهد والذين عاهدوه على الوفاء والانجاز والتغيير .



هذا العهد بالمحبة والتسامح والاخوة الذي حمله فرنسيس الى مصر . صالح وسامح صلى وترجى عانق شيخ الازهر واعتنق المحبة دينا الى الابد.