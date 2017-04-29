living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

احداث مستحدثة وتطورات طارئة وافعال مفتعلة تستوجب التوقف عندها

29
APRIL
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

مقدمة نشرة الـOTV المسائية:

 

 ثمة احداث مستحدثة وتطورات طارئة وافعال مفتعلة تستوجب التوقف عندها وطرح الاسئلة والتساؤلات الاتية: لماذا ارتفع منسوب التوتر والتفجر في المخيمات الفلسطينية منذ انتخاب الرئيس العماد ميشال عون ؟ لماذا تتوالد الاحتجاجات وتتناسل الاعتصامات على مسافة ايام من جلسة 15 ايار ؟ لماذا يتم اغراق السوق السياسية بالمشاريع الانتخابية بما يشبه الاوكازيون وحرق الاسعار والتنزيلات الكبرى والبحث عن امور كثيرة بينما المطلوب واحد ؟ لماذا يكون التصويت على التمديد في مجلس النواب حلالا والتصويت على قانون الانتخاب في مجلس الوزراء حراما ؟ لماذا يهدد البعض بالحرب الاهلية اذا اعتمد قانون معين وهذا البعض يعرف ان مشكلته اهلية بمحلية ؟


لماذا تفرملت اندفاعة البحث عن مخارج للمأزق الانتخابي بعد اعلان سعد الحريري رفضه للتمديد وجلسة التمديد وافتراقه عن اخوان الصفا وخلان الوفا في هذا الملف بعد تغريده خارج سربهما في انتخابات الرئاسة الاولى ؟ لماذا قفر الستين الى الواجهة وصار له شارحون ومفسرون واليه يلجأون ؟ لماذا تستفيق خلايا الفساد النائمة وجوقات النعي الدائمة وابواق التحريض الواهمة . الواضح ان هناك رسائل الى العهد والذين عاهدوه على الوفاء والانجاز والتغيير .


هذا العهد بالمحبة والتسامح والاخوة الذي حمله فرنسيس الى مصر . صالح وسامح صلى وترجى عانق شيخ الازهر واعتنق المحبة دينا الى الابد.

OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout