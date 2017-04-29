living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تحرك شعبي على طريق كفرحزير شكا طالب بإقفال مصانع الاسمنت ومقالعها

29
APRIL
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 نظمت لجنة البيئة في منفذية الكورة في "الحزب السوري القومي الاجتماعي"، تحركا شعبيا، على طريق عام كفرحزير- شكا مقابل مقالع شركات الاسمنت، احتجاجا على التلوث البيئي الذي تتسبب به مصانع ومقالع شركات الاسمنت، شارك فيه: عضو المجلس السياسي في "حزب الله" محمد صالح، رئيس اتحاد بلديات الكورة المهندس كريم بو كريم وعدد من رؤساء بلديات المنطقة، منفذ عام الحزب "القومي" الدكتور جورج البرجي، منسق مجالس اقضية الشمال في "التيار الوطني الحر" المحامي جورج عطالله ومنسق التيار في الكورة المحامي جوني موسى، الدكتور الياس خليل من كلية عصام فارس - جامعة البلمند، رئيس مجلس انماء الكورة المهندس جورج جحى، رئيس هيئة حماية البيئة والتراث في الكورة وجوارها المهندس رفعت سابا، رئيس لجنة البيئة في التجمع الوطني الديمقراطي جورج قسطنطين عيناتي، رئيس جمعية وصية الارض المهندس فارس ناصيف، رئيس هيئة حماية البيئة في شكا بيار ابي شاهين، رؤساء جمعيات وهيئات بيئية وحشد من ابناء المنطقة.

استهل التحرك بكلمة لبرجي قال فيها، "المشكلة البيئية وتداعياتها على الكورة واهلها كلنا يعرفها. وللاسف اصبحنا في زمن حياة الانسان رخيصة فيه لدرجة ان شركات الاسمنت واصحابها لا يهمهم كم من الناس تموت بل همهم زيادة الانتاج والارباح ونحن واياكم لن نسمح باستمرار ذلك".

أضاف: "منذ اليوم الأول الذي بدأنا فيه تحركنا قلنا لن نتراجع أو نتهاون قبل تحقيق سلامة الكورة واهلها. وقد دخلنا مرحلة جديدة اليوم بالضغط الشعبي واستنهاض الناس للدفاع عن حقوقهم وصحتهم. والمرة المقبلة سيكون تحركنا امام مداخل الشركات".

وذكرالشركات بالمطالب وهي:
- الوقف الفوري للمقالع غير القانونية والقريبة من القرى والتي تشكل تهديدا للتربة والزراعة والمياه الجوفية والينابيع.

- رفض زيادة الانتاج وفتح باب الاستيراد لأن صناعة الاسمنت قاتلة للانسان والبيئة.

- التزام الشركات باحترام كامل الشروط البيئية، وإلا اقفالها.

- استصلاح التلال المعتدى عليها، واعادة تاهيل المقالع.

وقال إن "جزءا من هذه المطالب هي من مسؤولية الدولة والوزارات المختصة التي عليها واجب فرضها وتحقيقها، والجزء الآخر من مسؤولية الشركات، اما نحن سنتحمل مسؤوليتنا لتحقيق ما نريده من حماية ارواح الناس وهي الغاية الاسمى لكل عمل ونضال وتضحية".

وثمن لوزير البيئة طارق الخطيب "تجاوبه مع مطالبنا في وقف التعديات البيئية على الكورة واهلها". ودعا الى "قيام لجنة طوارىء بيئية في الكورة تضم مسؤولي الاحزاب المهتمة والجمعيات البيئية الناشطة، لمتابعة هذا الحراك حتى تحقيق مطالب الكورة واهلها".

ثم القى رئيس لجنة البيئة في التجمع الوطني الديمقراطي جورج قسطنطين العيناتي كلمة اهالي الكورة قال فيها: "يوم قلنا ان براميل النفايات السامة وزيت الجفت والاترنيت مسببة للسرطان قالوا انها منتجات آمنة معترف فيها بالغرب، اليوم نقول ان المعادن الثقيلة كالكروم والنيكل التي يحتويها غبار واتربة الاسمنت مسببة للسرطان وان استعمال الفحم البترولي المرتفع الكبريت بين البيوت السكنية هو عملية قتل ممنهجة لاهل الكورة وجوارها. اليوم يقولون كان كلامكم حق بأن براميل النفايات السامة وزيت الجفت والاترنيت مسببة للسرطان ليتستروا على ناشري السرطان الجدد، وغدا حين يقضى على من تبقى من اهل الكورة بالسرطان يقولون لم نكن نعلم ان صناعة الاسمنت هي من اقذر واخطر الصناعات الثقلة التي نفتها الدول المتقدمة الى بلداننا للتخلص من اوبئتها الصحية والبيئية".

أضاف: "إن استبدال هذه المصانع القاتلة بمؤسسات سياحية يعمل فيها شباب الكورة وعمال الشركات، قد اصبح ضرورة وطنية كما اصبح ضرورة وطنية وضع حد لهذه المصانع والمقالع المخالفة لجميع القوانين البيئية خاصة ان منشآتها ومقالعها فوق الينابيع والبساتين والبيوت وفوق المياه الجوفية وعلى اجمل شاطئ في الشرق، كما اصبح ضرورة وطنية استيراد الاسمنت، والغاء الرسوم المفروضة عليه. حيث ان طن الاسمنت يصل الى لبنان بين 30 و40 دولارا بينما تبيعه هذه الشركات للشعب اللبناني بمئة دولار".

وتابع: "طن الاسمنت في لبنان هو الاقل كلفة والاعلى ثمنا في العالم. ومصانع الاسمنت في لبنان هي الاكثر اعتداء على البيئة ونشرا لمختلف الامراض".

وأشار الى الإخبار الذي تقدم به الى "النيابة العامة في الشمال، والذي تضمن طلب ابراز الرخص التي تحفر بموجبها المقالع وتزال الجبال. والى الان لم تقدم اي رخص او تصاريح"، مشددا على "عدم قبول اي رخص الا اذا كانت صادرة عن المجلس الاعلى للمقالع والكسارات".

وإذ وضع "الدولة اللبنانية امام مسؤولياتها الوطنية والانسانية"، حذر من "عودة العمل في اي من مقالع هذه الشركات غير المرخصة التي اوقفت عن العمل منذ ايام بموجب قرار وزير الداخلية القاضي بايقاف المقالع والكسارات لمدة شهر". كما نبه من ان "محاولات هذه الشركات تغيير تصنيف الاراضي الزراعية واراضي البناء الى مقالع وانشاء افران جديدة وزيادة انتاج هذه الشركات وانشاء احزمة نقل اتربة جديدة، هي احزمة ناسفة للحياة والبيئة في الكورة".

وختم بالقول: "اليوم بدأ التحرك الشعبي الكوراني، واللافت في هذا التجمع انه جمع كل الشرفاء من مختلف الاحزاب والعقائد والانتماءات، وسيزداد تصعيدا وليس هناك من قوة على وجه الارض ممكن ان توقف هذا التحرك المستمر حتى الانتصار على الحقد الهمجي والارهاب البيئي وتطهير الكورة ولبنان من جرائمه وارتكاباته".

تخلل التحرك رفع لافتات وشعارات طالبت باقفال مصانع الاسمنت ومقالعها.

وطنية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout