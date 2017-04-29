اولويات العهد قانون انتخاب ومكافحة الفساد واعادة لبنان لموقعه العربي والدولي. أبو زيد من كندا: أي إخلال بالميثاق الوطني خطر على النظام اللبناني

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يواصل عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب أمل أبو زيد زيارته العاصمة الكندية بدعوة من التيار الوطني الحر ، وفي هذا الاطار نظمّت السفارة اللبنانية في أوتاوا غداءً جمع النائب أبو زيد بعدد من أبناء الجالية اللبنانية والفاعلين فيها.

وخاطب أبو زيد أبناء الجالية مشيراً الى أن زيارته "هي للوقوف الى جانبهم والاستماع الى هموهم وآرائهم حيال الوضع في لبنان خصوصاً في الفترة العصيبة التي تمرّ بها البلاد".



وأكد " أن الحرب ضد الارهاب الذي يعصف بالمنطقة باتت تشكّل تحدٍّياً كبيراً للبنان الذي يصمد في وجه المشاريع التدميرية والتكفيرية "، لافتاً الى " أن أزمة النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين تقلق لبنان وتستنزف القدرات الاقتصادية والمالية ما جعل فخامة الرئيس العماد ميشال عون يصف الوضع "بالقنبلة الموقوتة" التي يجب التعامل معها بسرعة وبجدية".



وتطرّق أبو زيد الى الوضع السياسي الداخلي فقال " إن الميثاق الوطني في لبنان يجب أن يكون مصاناً وهذا ليس بخيار، وأي إخلال به اليوم يشكّل خطراً على النظام اللبناني برمّته".



واضاف " انطلاقاً من خطاب القسم لفخامة رئيس الجمهورية ، تحددّت الأولويات المقبلة للعمل السياسي وهي : قانون انتخاب جديد يراعي الميثاقية، معالجة الدين العام المتراكم ودعم الاقتصاد اللبناني، ملء المراكز الشاغرة في الدولة، مكافحة الفساد وتعزيز هيئات الرقابة، إعادة لبنان الى موقعه العربي والدولي".



وشدّد على " أن مكافحة الفساد والمفسدين هي من أولوياتنا ، وأننا نعمل من أجل حماية لبنان من العابثين بالمال العام وإدارات الدولة ".

ورأى " أن لبنان على عتبة مرحلة نوعية ومميّزة ، وعلى الرغم من الصعوبات سيتمكّن من الوصول الى شاطئ الأمان بفعل القيادة الحكيمة والأهداف الاستراتيجية التي وضعت".



وجدّد التأكيد على " وجوب أن نعمل من أجل استعادة الجنسية للبنانيين المنتشرين ومن أجل تفعيل ثرواتنا الوطنية وحسن استغلالها وتأمين فرص العمل للشباب".



وختم قائلاً " نحن نسير في الاتجاه السليم ونملك القرار والنية والطموح للوصول الى ما يريده الشعب اللبناني ".



الى ذلك، كانت جولة للنائب أبو زيد على عدد من الكنائس والرعايا شملت كاتدرائية مار الياس حيث التقى القيّمين عليها، وكنيسة مار بطرس وبولس للروم الكاثوليك حيث التقى الكهنة ومجلس الرعيّة ، ثم كنيسة السريان حيث كان لقاء مع مع الأب فادي عطالله.