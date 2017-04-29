وزير البيئة طارق الخطيب من محمية وادي الحجير: لن أسكت على الانتهاكات والجرائم البيئية التي تقتل الطبيعة

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القى وزير البيئة طارق الخطيب كلمة بزيارة لمحمية وادي الحجير في حفل اختتام حملة "شجرة لكل مواطن" السبت 26 نيسان 2017 جاء فيها:

أيها الحفل الكريم،

هو الجنوبُ بوصلةُ الجهاتِ،وشجرةُ الوطنِ الوارفةُ الظلالِ.

هو الجنوبُ عند ترابِهِ تشمخُ القممُ، ولدى وديانهِ تَعنُو الجبالُ الراسخات.

يدعونا،فنهرعُ اليه ملاذَ طمأنينةٍ ومثابةً أمانٍ.

يعلًمنا الدرس َتلو الدرسِ، والحصيلةُ أن العينَ المبصرةَ تقاومُ المِخرَزَ وتكسرهُ...

هو الجنوبُمرآةٌ للعنفوانِ ،تتجسَدُ على صفحتِها تجربةٌ تنبضُ بالحياةِ في مواجهةِ الظلمِ والاهمالِ والعُدوان...

وتطوفُ بهِ ،فترى كلً شبرٍ منهُ أمثولةَ مقاومةٍ وجهادٍ وحبٍ للحياة.

وتقودُنا الخطى الى "وادي الحُجير"،لنشعرَ برهبة التاريخ،يروي لنا قصصَ البطولةِ محفورةً في الصخرِيقرؤها العابرون،وترسَخُ في الذاكرةِ رسوخَ ايمانٍ لا تزعزعُهُ عادياتُ الزمن.

"وادي الحجير" سِجلُ عنفوانٍ وبطولةٍ وكرامة،سطَرهُأبطالٌ كتبوا بانتمائهم الوطنيِ ملحمةَ النضالِ ضدَ المحتلينَ الطغاة.

"وادي الحجير" لو نطقتْأرضُهُ لأخبرتْنا عن "أدهم خنجر"و"صادق حمزة" اللذين نفذا وصيةَ العلامةِ المجاهدِ "عبد الحسين شرف الدين"المشرفِ على المؤتمر المشهور في 24 نيسان 1920 لمقاومةِ الاحتلال الفرنسي .

ولو نطقتْ هذه الارضُ لأخبرتْنا عن بطولاتِ المقاومينَ في حربِ تموزَ 2006،والتي جعلتْ هذا الوادي-بحقٍ-مقبرةَ "المير كافا" الصهيونية،

ومن المفيدِ الاشارةِ ،أيها السادة الى أن محميةَ وادي الحجير أولُ محمية ٍطبيعيةٍ أنشئت عام 2010 بموجبِ القانون رقم 121 وذلك بمبادرةٍ مشكورةٍ من أصحابِ السعادةِ نوابِ المنطقة، حيث إنضمتْ هذه المحمية الى لائحةِ المحمياتِ الطبيعية،فأصبحَ عددُهَا خمسةَ عشرَ محمية تشكل حوالي 3 % من مساحةِ أرضِ الوطن،تحتوي على تنوعٍ بيولوجيٍ غنيٍ جداً يتمثلُ في حوالي 370 نوعاً من الطيورِ المقيمةِ والمهاجرة، وما يزيدُ عن ألفي نوعٍ من النباتاتِ والأزهارِ البرية، والكثيرُ من هذهِ النباتاتِ هي متفردةُفي لبنان والبعضُ منها نباتاتٌ طبيةٌ وعطرية، هذا بالإضافةِ إلى حوالي ثلاثينَ نوعاً من الحيواناتِالثديية.

إن وزارةَ البيئةِ تولي أهميةً كبيرةً للمحافظةِ على محميةِ وادي الحجيرِ الطبيعية ولتأمينِ استدامتهِا واستمراريتِهَا، ولتقديمِ الدعمِ اللازم الى لجنة المحمية لتمكينها من تنفيذ جميع النشاطات اللازمة لحماية وحسن ادارة هذه المحمية القيّمة، من تأمين متطلبات فريق عمل المحمية، الى اعداد الدراسات العلمية حول التنوع البيولوجي فيها لتفعيل حمايته ومراقبته، وانشاء وصيانة البنى التحتية اللازمة لمكافحة الحرائق وللسياحة البيئية، واعداد مواد وبرامج توعوية واعلامية حول المحمية.

وفي هذا السياق أقول، وبوضوحٍ وجلاء:

إننا مدعوونَ الى المحافظةِ على هذا التراثِ الوطنيِ الاصيل،والى تعزيزِ كلِ الظروفِ التي تحمي هذه المحمية،لاسيما ما يتعلق منها بالقوانين والاجراءاتِ المرتبطةِ بالملكياتِ الخاصةِ حولها

وإنني أُثني بشكلٍ خاص على جميعٍ النشاطاتِ والانجازاتِ التي نفذتهَا لجنةُ المحميةِ وفريقِ عملِها منذُ إنشاءِ المحمية ِوحتى تاريخه، من العملِ مع وزارةِ البيئة ومع البلدياتِ المعنية في المنطقةِ لترسيمِ حدودِ المحمية التي تمتدُ من مجرى نهرِ الليطاني في قعقعية الجسر في أسفل مدينة النبطية حتى بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل، ووضعِ مخططٍ توجيهيٍ لها ولمنطقتهَا الحزامية، الى تنفيذِ برامجَ لمكافحةِ الحرائقِ في المحمية، والسهرِ لمنعِ أيةِ تعدياتٍ عليها، وتنظيمِ نشاطاتٍ للتوعيةِ والتربيةِ البيئيةِ لطلابِ المدراسِ في المنطقةِ وللسكانِ المحليينْ، الى إعدادِ منشوراتٍ تثقيفيةٍ وترويجيةٍ عن المحمية، وإعدادِ دراساتٍ علميةٍ عن المواردِ الطبيعيةِ في المحميةِ وغيرهَا من النشاطاتِ الهادفةِ لحمايةِ المحميةِ والمحافظةِ عليها.

أيها السادة :

شعار ملتقانا:"شجرةٌ لكل مواطن"فكما الجنوبُ شجرةُ عنفوانٍ لكل مواطن، كذلك فمن حقهِ عليناأن نَرْفُدَ تربتَهُ، بأشجارٍ تظللُ في أفيائِها من كتبوا بالدمِ الزاكي والعرقِ النقي أسطورةَ الانتصاراتِ التي محتْ عن الخارطةِ زمنَ الهزائم.

أيها السادة،

إن مبادرةَ جمعيةِ العملِ البلدي،تبعثُ في العقلِ والروحِ حماسةَ الانتماء لارضٍ تستحقُ منا بذلِ الغالي والرخيص من أجلها.

وأغتنمها سانحة لأكرر على مسامعكم ما قلته البارحة في مناسبةٍ بيئيةٍ ما، من أنني لن أسكت على الانتهاكات والجرائم البيئية التي تقتل الطبيعة، كما أكرر القول بأن فخامة الرئيس هو الداعم لي في هذا المنحى.

والشجرة ُ في الجنوبِ ستكون عضداً للمواطن، تزيده إيماناً بالانتماءِ الى أرض يليق بها الانتماء.

أيها السادة،

ممتن أنا لهذه الدعوة الكريمة التي أمدَتني بطاقةٍ ايجابية ،أحتاج اليها في سياقِ عملي.

لكم كل الشكر، ومنبقى معاً على العهد مثابرين، من أجل بيئة نظيفة لجنوب غالٍ ونفيس.