تحضروا - كتلة استوائية ستضرب لبنان: غبار وأمطار

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نشر الاب ايلي خنيصر المتخصص بالاحوال الجويّة عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك طقس الايام المقبلة وكتب:

تتمدّد الكتلة الاستوائية الحارة نحو لبنان وسوريا وفلسطين نتيجة النشاط الذي يمارسه منخفض البحر الأحمر، وتسبب بارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

رياح جنوبية شرقية تحمل معها غباراً بنسبة 35% ستغطي الأجواء اللبنانية وبخاصة البقاعية والجنوبية من يوم الأحد وحتى يوم الثلاثاء، ومن المنتظر ان تتساقط امطار موحلة عابرة متفرقة في البقاع بين السبت والأحد.

طقس يوم الأحد: غائم وحار مع غبار في الجو.

الحرارة على الساحل 29 الى 30 درجة نهاراً و 18 ليلاً

الحرارة على الجبال 1200 متر: 25 نهاراً و 13 ليلاً

الحرارة في البقاع: بين 29 و 30 درجة نخاراً و 12 ليلاً

الحرارة في الشمال: بين 32 و 33 درجة نهاراً و 19 ليلاً.

الرطوبة على الساحل: 40%

الرطوبة في البقاع: 18%

الرياح: شرقية الى جنوبية شرقية حتى المساء بحيث تنقلب الى غربية سرعتها بين 15 و 25 كلم في الساعة.