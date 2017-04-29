تحضروا - كتلة استوائية ستضرب لبنان: غبار وأمطار

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نشر الاب ايلي خنيصر المتخصص بالاحوال الجويّة عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك طقس الايام المقبلة وكتب:
تتمدّد الكتلة الاستوائية الحارة نحو لبنان وسوريا وفلسطين نتيجة النشاط الذي يمارسه منخفض البحر الأحمر، وتسبب بارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.
رياح جنوبية شرقية تحمل معها غباراً بنسبة 35% ستغطي الأجواء اللبنانية وبخاصة البقاعية والجنوبية من يوم الأحد وحتى يوم الثلاثاء، ومن المنتظر ان تتساقط امطار موحلة عابرة متفرقة في البقاع بين السبت والأحد.
طقس يوم الأحد: غائم وحار مع غبار في الجو.
الحرارة على الساحل 29 الى 30 درجة نهاراً و 18 ليلاً
الحرارة على الجبال 1200 متر: 25 نهاراً و 13 ليلاً
الحرارة في البقاع: بين 29 و 30 درجة نخاراً و 12 ليلاً
الحرارة في الشمال: بين 32 و 33 درجة نهاراً و 19 ليلاً.
الرطوبة على الساحل: 40%
الرطوبة في البقاع: 18%
الرياح: شرقية الى جنوبية شرقية حتى المساء بحيث تنقلب الى غربية سرعتها بين 15 و 25 كلم في الساعة.