عناوين الصحف ليوم السبت 29 نيسان 2017

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الأخبار

عودة التيارَين إلى «التأهيلي» تجمّد نقاش «مجلس الشيوخ»

البناء

اقتتال وحروب تصفية بين حلفاء واشنطن من تل أبيض إلى الغوطة

هجمات تركية على مواقع الأكراد وعشرات القتلى بين جيش الإسلام والنصرة

فوضى سياسية تدير البلد في النصف الأول من أيار بانتظار الانفراج أو الانفجار

الجمهورية

باسيل: لا لصيغة بري

الديار

في 29 نيسان 2009 أفرج عن الضباط الأربعة دون اتهام واشتباه بهم

المستقبل

بري يُعلّق مشاركة خليل في الاجتماعات التشاورية رداً على «فاكس» باسيل

قـانـون الانـتـخـاب: إشـتـدّي أزمـة..

L'Orient-Le Jour

Clinton-Trump/Macron-Le Pen : comparaison n’est pas raison...

The Daily Star

Rivals rush to clinch vote law deal