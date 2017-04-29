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أسرار الصحف ليوم السبت 29 نيسان 2017

29
APRIL
2017
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اسرار - الجمهورية


بلاغ
تبلّغت دولة كبرى عدم قدرة لبنان على قبول عروضها بتسليح مؤسسة عسكرية لبنانية لأسباب لوجستية.


تفاهُم
لم تتوصل بعد الإتصالات الجارية بين مسؤولين فلسطينيين والمجموعات الإسلامية الى أي تفاهُم حول مصير بلال بدر الذي ما زال موجوداً في المخيم.


تعليق
علّق مرجع كبير على موقف مرجع آخر من ملف مطروح قائلاً: «بدّو كل شي وبيمشي بأي شي».

 

خفايا - البناء
جزم مصدر سياسي مطّلع بأنّ الأسبوع المقبل سيشهد تطورات هامة بالنسبة للتوافق على قانون الانتخاب، مؤكداً أنّ اللقاءات والزيارات الثنائية والجماعية التي حصلت أواخر الأسبوع المنصرم أسّست لإمكانية التوافق، خصوصاً أنّ المخرج الذي طرحه رئيس مجلس النواب نبيه بري يحمل صيغة قابلة للتوافق، بحيث يُقرّ قانون الانتخاب الجديد وفق النسبية وينص على التمديد التقني لثلاثة أشهر، على أن تتعهّد كلّ القوى بالموافقة على إنشاء مجلس للشيوخ لطمأنة المكونات المتوجّسة من النسبية الكاملة.
كواليس- البناء
تساءلت مرجعيات مسيحية عالية في مصر عن فوائد زيارة البابا فرنسيس في مواجهة المخاطر التي يتعرّض لها المسيحيون في مصر، طالما أنّ مصدر هذه المخاطر هم الإخوان المسلمون وبعض المتطرفين الذين تحظى زعاماتهم بمكانة وحماية ودعم في العديد من الدول الغربية والأوروبية خصوصاً، ولا يمارس الفاتيكان الضغط اللازم لمساءلة هذه الحكومات الغربية عن مسؤوليتها عن دماء مسيحيّي الشرق؟

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