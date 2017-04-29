هذا ما سيثيره السيد نصرالله في اطلالة الثلاثاء!

A + A -

يطل السيد نصرالله الثلاثاء المقبل في كلمة له بمناسبة «يوم الجريح المقاوم» في مجمع المجتبى في الضاحية الجنوبية، يحدّد خلالها موقف الحزب من قانون الانتخاب وجلسة 15 أيار ونتائج المشاورات والمخارج المطروحة، كما يتطرّق الى المستجدات الإقليمية والتطورات الميدانية في سورية والوضع على الحدود الشرقية.

وأكد رئيس المجلس التنفيذي في الحزب السيد هاشم صفي الدين أن «حزب الله يبذل كل طاقاته للتوصل إلى قانون انتخابي ينقذ البلد مما هو فيه»، مشيراً إلى خطورة إيصال الناس لمرحلة اليأس عند الحديث عن قانون انتخابي جديد، لأن هذا القانون الجديد سيكون الحل الأمثل والأفضل للجميع، لكنه مع أهميّته وضرورته، فهو لن يحلّ كل الهواجس ولن يحقق كل الأهداف».