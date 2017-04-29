مصدر نيابي في المستقبل: الحريري منفتح على الاقتراحات كلها

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عقد اجتماع مساء أمس، في وزارة الخارجية بغياب وزير المال علي حسن خليل، ضمّ وزير الخارجية جبران باسيل والنائبين ابراهيم كنعان والنائب ألان عون والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله حسين الخليل، والوزير السابق غازي العريضي والنائب جورج عدوان ومستشار رئيس الحكومة نادر الحريري.

وأشارت قناة ال «أو تي في» الى أن «الاجتماع خلص الى الاتفاق على توسيع مروحة الاتصالات تمهيداً لحسم القانون».

وأشار مصدر نيابي في المستقبل لـ«البناء» الى أن «الحريري منفتح على الاقتراحات كلها، وهو دائماً يقدم مبادرات وحلولاً على طاولة النقاش، والأمر لا يتوقف على المبادرة التي يُقال إنه سيقدّمها»، ولفت الى أن «المستقبل يناقش داخل الجدران المغلقة وطاولة النقاشات ويبدي كل ملاحظاته ورؤيته للاقتراحات. ومن المبكر وضع فرضيات أو سيناريوات لجلسة 15 أيار ويجب أن نضع فرضية واحدة فقط هي إيجاد قانون انتخاب، لكن المصدر أكد أن «موقف الحريري برفض التمديد وعدم المشاركة في الجلسة المقبلة، ليس من باب المناورة، بل موقف جدي»، مشيراً الى أن «الكتلة ستلتزم بجميع نوابها بموقف الحريري».