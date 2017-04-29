كوريا الشمالية تجري اختبارا لإطلاق صاروخ باليستي

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أفادت وكالة "رويترز" بأن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا في تجربة جديدة بالقرب من العاصمة بيونغ يانغ.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون ألقى باللوم على مجلس الأمن الدولي خلال جلسة المجلس المخصصة لبحث ملف كوريا الشمالية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في المجلس، والتي عقدت الجمعة.

وأوضح تيلرسون خلال الجلسة أن تحرك مجلس الأمن كان سيمنع تصعيد حدة التوتر بشأن برنامج بيونغ يانغ النووي.

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وأضاف قائلا: "لن نعود لطاولة التفاوض مع كوريا الشمالية ولن نكافئ انتهاكاتهم للقرارات السابقة ولن نكافئ سلوكهم السيئ بإجراء محادثات".