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مقدمة نشرة أخبار ال "OTV"

مكتوب على ناسنا وبلادنا ألا يأخذوا حقا من حقوقهم ... إلا انتزاعا ... كدنا نقول غلابا ...

هكذا انتزعت السيادة سنة 2005 ، بعد عقود من الوصاية ... وهكذا انتزعت الرئاسة خريف العام الماضي، بعد عامين ونصف من الشغور، وأعوام سابقة من الفراغات ...

وهكذا تبدو الشراكة الآن، عبر قانون الانتخابات، مرشحة لكباش لا يمكن أن ينتهي، إلا بانتزاع الحق لكل صاحب حق، وتبادل الحقوق لكل شركاء الوطن ...

في هذا الوقت، يمضي الجميع أوقاتهم في اللعبة القديمة الجديدة: عض الأصابع ... وصولا إلى التواريخ الحمراء الثلاثة: 15 أيار ... 31 منه ... و20 حزيران ...

وفي محاولة لتعبئة الانتظار بالحركة المناسبة، عادت فكرة عقد جلسة لمجلس الوزراء. لكنها ظلت عالقة بين أيام العطل، وبين سفر بعض المسؤولين مطلع الأسبوع المقبل ... وخصوصا والأهم، أنها ستكون مشروطة بأولوية استمرار البحث في قانون الانتخاب ... كيف وأن هذا المجلس كان قد أعلن جلساته مفتوحة، لإقرار مشروع القانون ...

في هذا الوقت، تستمر بعبدا على هدوئها واطمئنانها ... تمسك بكل أوراقها للدفع باتجاه الحل، وتضع الضوابط لكل لعبة ولاعب ومتلاعب ... والأهم، أنها تحذر منذ الآن: إياكم اللعب بالدستور أو بالدستوري ...

هل هي صورة سوداء؟ ... بل هي الكوة التي سينبلج منها الضوء ... تماما كما حصل في استحقاقات سابقة، تماما كما حل ضوء الرجل الأبيض على أرض الأقباط ...



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مقدمة نشرة أخبار ال "ام تي في"

للستين لا للتمديد، معظم الضالعين في اللعبة الانتخابية رددوا الشعارين لكن التجارب المخيبة واغتيال الصيغ الواحدة تلو الاخرى جعلا الناس يشككون بالمعلومات عن ان الجميع بات مقتنعا باجراء الانتخابات اقله خوفا من انكشاف تآمره على الاستحقاق، الا ان الاجتماعات المكثفة بين المرجعيات والاحزاب وتركيزها على صيغة محددة هي النسبية بدوائر متوسطة معززة بمجلس للشيوخ، هذه الاجتماعات رفعت من احتمال التوصل الى قانون جديد.

اذا التفاؤل ليس عميما، اذ لفت المشككون الى ان عدد الدوائر وشكلها فخ واي طائفة تترأس مجلس الشيوخ فخ، كما دعوا الى رصد المباحثات وجلسة مجلس الوزراء المقبلة فوحدهما تحددان مصير الجلسة النيابية في 15 ايار، هل تكون نقطة فراق او تاريخ مولد القانون الجديد؟

توازيا الشعب في فرح لان ادارة نظيفة اقدمت وانتصرت، دائرة المناقصات التي وان ابقت السوق الحرة مرغمة في يد مشغلها الا انها الزمته دفع البدل العادل وارست نهجا لصيانة المال العام.



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مقدمة نشرة أخبار "ال بي سي"

مصطلحات المرحلة: "تخمة، فائض، هدر، توظيف عشوائي، تنفيعة"... هذه المصطلحات التي تتوالد كالفطر وتتكاثر، باتتْ مفاعيلها تهدد إدارات الدولة حيث الفساد ينخر بوتيرة سريعة: اليوم رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، يقول من الكازينو: لا تطالبونا بوظائف في الكازينو لأن هناك تخمة... واليوم ابلغ وزير الإعلام سبعة وتسعين من العاملين تحت يافطة "شراء الخدمات" توقف عقودهم... البعض من هؤلاء يعملون، والبعض الآخر ينطبق عليهم مصطلح "شراء الأعباء" حيث يتقاضون رواتب ولا يعملون، وقد أدخلوا بوساطة هذا الوزير أو هذا المدير، أو المديرة، ليشكلوا عبئا ماليا على خزينة الدولية، وتنفيعاتهم أقر بها بعض العاملين في الوزارة ليشكل كلامه "وشهد شاهد من أهله"...

والاسبوع الماضي أنهى وزير الشؤون الإجتماعية برنامجا كلف خزينة الدولة ستة مليارات ليرة ولم يحقق الهدف المرجو منه... تتحقق هذه الخطوات في وقت حققت الدولة والإدارة إنجازا تمثل في إنجاز مزايدة شفافة للسوق الحرة في مطار بيروت تحقق مردودا للخزينة يبلغ أكثر من أربعمئة مليون دولار لأربع سنوات، علما ان المزايدة السابقة كانت تحقق مئة مليون دولار فقط لأربع سنوات، أي أن مزايدة اليوم تحقق أربعة اضعاف ما كان يحقق سابقا، لكن ما النفع إذا كانت هذه الملايين الاربعمئة يمكن ان تذهب هدرا في الإدارات الرسمية لشراء الخدمات أو تصرف على برامج أقل ما يقال فيها إنها تنفيعات... بهذا المعنى فإن أهم من تحقيق الوفر هو المحافظة عليه وعدم هدره في مزاريب أخرى...

من الكازينو إلى السوق الحرة إلى وزارة الشؤون الإجتماعية إلى وزارة الإعلام، يمكن القول إن الفساد ليس مرضا مستعصيا إذا تمت معالجته بقرار حازم وحاسم لا يقبل الإستثناءات ولا الشفاعات، فكيف يجوز لمنتفع ولفاشل ولفاسد أن يحتل وظيفة لخريجي الجامعات من المتفوقين الذين لا يجدون بابا يفتح في وجههم سوى باب الطائرة المتجهة بهم إلى الهجرة.



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مقدمة نشرة أخبار ال "ان بي ان"

تصويت على قانون انتخابي لان التوافق هو الاساس. التأهيلي دفن غير مأسوف على صيغته الطائفية التفتيتية لتتقدم النسبية الكاملة من ضمن طرح وطني يتضمن ايضا انشاء مجلس شيوخ استنادا الى نصوص الدستور، طرح الرئيس نبيه بري بدل المناخات الملبدة وفتح نقاشا جديا ترجم تكثيفا للقاءات وحركة مكوكية بين القوى السياسية اما مباشرة او عبر موفدين.

رئيس المجلس لن يمدد ولن يسير بأي تمديد غير تقني على الاطلاق على ان يكون هذا التمديد التقني مشروطا باقرار قانون توافقي.

مصادر مشاركة في حركة الاتصالات اكدت لـnbn ان الاجواء لا تزال غير واضحة في ما خص الاتفاق حول قانون من جهة وجلسة الخامس عشر من ايار من جهة ثانية، مشيرة الى ان اكثر من احتمال يتم الحديث عنه خلف الكواليس.

اعتبرت المصادر ان الايام المقبلة ستثبت جدية القوى السياسية في تعاطيها مع طرح الرئيس بري الذي يعتبره الجميع دستوريا ويؤمن التمثيل الصحيح ليبقى العائق الاساس هو ادخال البعض حساباته الشخصية والحزبية والطائفية ما يحول دون التقدم في النقاش.. ورفضت المصادر الحديث عن ايجابية او سلبية لان الاجواء تتبدل بين ساعة واخرى علما ان النقاش اتخذ منحى موسعا لاول مرة فعقد لقاء في الخارجية بين التيار الوطني الحر والمستقبل وحزب الله والقوات وسجلت لاول مرة مشاركة من الاشتراكي ممثلا بالنائب غازي العريضي بعد لقاء جنبلاط – باسيل.

ميدانيا، وبعد اتفاق المدن الاربعة انسحب المسلحون من بلدة الدرة الحدودية مع لبنان الواقعة شمال غرب سرغايا وقد دخلت وحدات الجيش السوري والمقاومة الى البلدة التي تعتبر نقطة وصلت بلدة الطفيل بمنطقة سرغايا الزبداني ما يسمح بتأمين الحدود هناك بشكل كامل.



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مقدمة نشرة أخبار "المستقبل"

الاجواء الايجابية التي ترافق اللقاءات والاجتماعات المتعلقة بقانون الانتخاب تبدو في سباق محموم مع موعد الخامس عشر من ايار وتغلفها جملة مواقف تحمل معها بوادر امل بالتوافق على قانون انتخابي جديد.

فرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري جدد تاكيده عبر تويتر أنه يريد قانونا إنتخابيا يراعي جميع اللبنانيين في وقت قال رئيس التيار الوطني الحر انه على شبح التمديد ان يرحل مشددا على اهمية ايجاد قا نون جديد.

واليوم سجلت سلسلة لقاءات الاول، في وزارة المال بين الوزير علي حسن خليل والنائب جورج عدوان وتبعه اجتماع في وزارة الخارجية ضم الوزير جبران باسيل.

اقتصاديا، ترددات مزايدة تلزيم السوق الحرة في مطار رفيق الحريري الدولي بقيت مدار نقاش فيما اكد رئيس التفتيش المركزي ان الرابح في المناقصة هو الوطن في انتظام عمل المؤسسات والسلطات الرقابية ودعا وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس الى استغلال العمل الذي جرى، معتمدين وحدة المعايير وتطبيق القوانين المرعية.

اقليميا وفي زيارة تاريخية وصل رأس الكنيسة الكاثوليكية البابا فرانسيس الى القاهرة وسط اجراءات امنية مشددة.



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مقدمة نشرة أخبار "الجديد"

على القانون الانتخابي كل الخيارات مفتوحة مع تسريع وتيرة الاجتماعات.. وآخرها اللقاء المنقعد في وزارة الخارجية الذي يضم إلى الوزير جبران باسيل كلا من الحاج حسين خليل ووفد جنبلاطي والنائب جورج عدوان والسيد نادر الحريري. إستبق باسيل هذا الاجتماع بدعوته إلى الجهوزية بقانون أو بلا قانون.. بالتصويت في صندوقة الاقتراع أو بالنزول إلى الشارع.. حاسما أن لا تمديد وأن هناك قانونا جديدا. ولفت باسيل إلى أن التيار قدم إلى اليوم أكثر من عشرين صيغة.. ولن نصدق أن أيا منها لم يجر التوافق عليه إلا إذا كان الهدف هو التمديد لكن لماذا جرى تنويم باسيل بالمغناطيس الانتخابي كل هذه المدة.. حتى يستفيق اليوم ويكتشف أنهم أخذوه إلى لعبة تضييع الوقت؟ لماذا لم يستعمل رئيس التيار حذاقته السياسية في كشف اللاعبين الذين استثمروا الزمن ذهابا وآيابا للوصول إلى آخر المهل والإبقاء على التمديد خيارا وحيدا. ثلاثة أشهر من الاجتماعات السرية الليلية ومن مكتب وزير المال إلى قصر بسترس إلى دوائر مغلقة على الإعلام.. إستحضروا المختلط وقامروا بباسيل واحد وباسيل اثنين وجبران الرابع عشرْ.. ثم مضغوا الأثوذكسي واستنبطوا التأهيلي.. وأقاموا مجلس الشيوخ ولم يقعدوه. كانوا الى تسعين نهارا يوافقون ويتباحثون ثم يصدر الرفض تارة باسم النائب علي حسن خليل وتارة أخرى باسم الرئيس نبيه بري شخصيا وإذا كان رئيس المجلس قد أعلن اليوم رفضه التأهيلي فهو لأمر جلل ولحدث عظيم لكن لماذا وافقتكم عليه منذ البدء.. وعلام كانت كل تلك الاجتماعات الهالكة إذا كنتم تعرفون أن كل تلك القوانين مرفوضة سلفا وتؤسس لحرب أهلية على أن مرحلة قضم الوقت سوف تبلغ نهايتها في آخر شهر أيار المقبل عندما تنتهي الدورة العادية لمجلس النواب ويصبح لزاما على المجلس طلب فتح دورة استثنائية من رئيس الجمهورية فمن الخامس عشر حتى الحادي والثلاثين من أيار.. رئيس المجلس سيكون سيد نفسه وسيد اللعبة لتنتقل بعدها المطرقة إلى رئيس الجمهورية الذي يتدخل في اللحظات الأخيرة وهذا التدخل سيبنى على سقوط ورقة التمديد التي ستكون قد انتهت إذا ما التزم الرئيس سعد الحريري بوعده عدم حضور الجلسة.

اما آخر الدواء فهو الكي عبر ميقاتي النسبي المعدل.



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مقدمة نشرة أخبار "المنار"

فلسطين دائما في الصدارة وجذوة قضيتها لا تنطفئ. الاسرى يصنعون صمودا اسطوريا في اضرابهم عن الطعام، لا تثنيهم تهديدات وضغوط ولا اوجاع عن اكمال درب الجوع والحرية.

اليوم كانت جمعة فلسطين، جمعة الاسرى بل يوم الاحرار، وشجاعة ابناء الارض جعلت الاحتلال صغيرا امام العالم : جنود مدججون بالسلاح والدعاية وقعوا في كمين الغضب الفلسطيني ، صرخوا عاليا في بيت لحم خوفا ورعبا تحت مطر الحجارة قبل ان يفروا تخبطا وتعثرا، ولم تحمهم عنتريات قادتهم من غضب فلسطين وعزم شبابها الثائر.

في لبنان، العزم على انتاج قانون انتخاب موجود في الاخبار – شبه مفقود في الواقع، بل مساره شائك امام التوصل الى نقاط مشتركة واضحة وصريحة حول قانون عصري … مهلة الخامس عشر من ايار الى انحسار، واللقاءات والزيارات لم تلحظ خرقا يعتد به الى الان، والاتي قد يشتد ضبابية اذا لم تسجل تنازلات او التقاء عند تقاطع ينقذ سمعة لبنان السياسي، وايضا الشعبي، وياتي بتمثيل صحيح لكل الاطراف.

دوليا، يؤدي دونالد ترامب دور التاجر بين الدول، وكل شيء لديه بثمن: مشاركته في العدوان مع السعودية على اليمن لها ثمن، ولأي هجوم على الحديدة الساحلية هو بحفنة من مليارات النفط. وكذلك سيول الحليفة، لا مجانية في حمايتها بدرع صاروخية بوجه بيونغ يانغ..

هي التجارة الواضحة والابتزاز المكشوف، وكل ذلك دليل مؤكد على سبب كل اندفاعة اميركية لاشعال اي حرب في العالم.



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