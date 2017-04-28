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الرئيس عون: لا يجب أن نسمح بأن يتم التعاطي مع الذين يعانون من مشكلة التوحد وكأنهم كمية مهملة

28
APRIL
2017
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كلمة فخامة الرئيس ميشال عون في حفل إضاءة القصر الرئاسي بالأزرق
بمناسبة ختام شهر التوعيّة على التوحّد


أيها الحضور الكريم
أهلا وسهلاً بكم في بيتكم

أحببنا ان نستمع منكم مباشرة عن معاناتكم مع التوحّد الذي يصيب اطفالنا، وأن نمضي معهم بعض الوقت لنتعرّف عليهم أكثر.
منذ بضع سنوات تكثّفت حملات التوعية في العالم عن التوحد، لتسليط الضوء عليه ونشر الوعي العام بين الناس وخلق حالة متفهّمة، تضامنية، وداعمة. ونحن في لبنان، ننشط في مجال التوعيّة على جميع المستويات.


وإذا كانت التوعية ضرورية، فإن المطلوب اليوم صار أكثر، خصوصاً وأن نسبة الإصابات هي في ارتفاع؛ فمعظم الناس تعرّفت الى التوحد وباتت تعرف أعراضه. لذا صار لزاماً علينا الغوص أعمق لأنه، قد يلازم مدى الحياة في ظل عجز العلم حتى الآن عن معرفة أسبابه وعن اقتراح علاج مناسب له. من هنا، يجب أن تتضافر كل الإرادات لجعل المعاناة أقل قساوة، وغد التوحد أكثر أملاً.


هي قضية انسانية ووطنية، فلا يجب أن نسمح بأن يتم التعاطي مع الذين يعانون من مشكلة التوحد وكأنهم كمية مهملة أو نسب مئوية، فننسى الإنسان فيهم، وننسى أنهم يشعرون ويتألمون كسائر الناس، وربما ألمهم يكون أكبر لأنهم يعجزون أحياناً عن التعبير عنه.


إن مؤسساتنا السياسية والاجتماعية والتربوية مدعوّة لمقاربة هذه القضية من منطلق أن أبناء التوحّد هم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا، لهم مكانهم ولهم حقوقهم، وأولها حقّهم بالاندماج في هذا المجتمع، وبفرصة التعليم والعمل بما يتناسب مع قدراتهم، كما لعائلاتهم أيضاً كل الحق بالدعم والمساندة.


ومسؤولية الجمعيات الأهلية المجتمعة هنا هي اساسية، في نشر الوعي، في مساعدة الأهل، وفي مواكبة أي تطور في هذا المجال. وهنا ندعوها ان توحّد جهودها وان لا تشرذم قدراتها كي تكون فعّالة، مع المحافظة على تنوعها.

وفي هذا المجال ندعو أيضاً طاقاتنا العلمية الى الانخراط في الجهد العالمي لكشف اسباب التوحد، والمساهمة في وضع مناهج تعليمية يمكن التأسيس عليها من اجل تأمين تطور الأطفال المصابين ومواكبتهم في كل مراحل حياتهم. واعطائهم فرصة للمساهمة على قدر طاقة كل منهم في الانتاج الحرفي او الفكري او الفني بما يحفظ كرامتهم الانسانية ومكانتهم في المجتمع.

أيها الأحبّة،
أمامنا اليوم قلوب تعجز عن أيصال دفئها الينا، ونظرات تشيح عن أعيننا، وكلمات يصعب نطقها، فهل نلتقطها؟ هل نتمكّن من فتح كوّة في الجدار العازل، لننفذ الى الداخل، مادام الداخل عاجزاً عن الخروج الينا؟

أيها الحضور الكريم،
ومن خلالكم أتوجّه الى جميع اللبنانيين،

كلّنا معنيّون، كلٌّ في موقعه ومكانه، وأي نجاح يتحقق هو نجاح لنا جميعاً، لمجتمعنا، لوعينا، لثقافتنا، لإنسانيتنا...
فلنسعَ معاً كي نكون من الناجحين.

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