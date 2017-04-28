أبي خليل من باريس: جذبنا الشركات العالمية وفرص الاكتشافات النفطية واعدة

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شارك وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار أبي خليل في المؤتمر الدولي الثامن عشر للنفط الذي انعقد يوم أمس في باريس بحضور عدد كبير من وزراء النفط من دول متعددة ورؤساء شركات النفط الوطنية والشركات العالمية المنقبة عن البترول وخبراء في قطاع البترول، وقد ضمّ الوفد اللبناني السيد وسام شباط رئيس مجلس إدارة هيئة إدارة قطاع البترول وعضو مجلس الإدارة السيد ناصر حطيط والسيد غسان خوري مستشار وزير الطاقة والمياه.

وتحدث أبي خليل خلال المؤتمر عن قطاع البترول في لبنان مؤكداً أنّ موقع لبنان الجغرافي المميز سيجعله رائداً في الأنشطة البترولية في منطقة شرق المتوسط.

وقد أعلن أبي خليل أنّ لبنان يمتلك خيارات عديدة لتصدير غازه فور بدء أنشطة الإنتاج لا سيما الى أوروبا والى أسواق أخرى في العالم.

وأكّد أبي خليل أنّ لبنان استطاع أن يجذب كبرى الشركات العالمية المنقبة عن البترول للاستثمار في القطاع في لبنان، معلناً أنّ هذه الشركات قد تمّ تأهيلها للاشتراك في دورة التراخيص الأولى، خلال دورتي التأهيل المسبق التي أجريتا في العامين 2013 و 2017 من قبل هيئة إدارة قطاع البترول، خالصاً الى القول إنّ فرص النجاح وفرص حصول اكتشافات تجارية في المياه البحرية اللبنانية واعدة وقد ساهمت في جذب الشركات.

كما عرض أبي خليل لخارطة الطريق العائدة لدورة التراخيص الأولى التي سوف تُختتم أواخر العام 2017 بتوقيع أولى اتفاقيات الاستكشاف والإنتاج ومنح حقوق بترولية حصرية بموجبها.