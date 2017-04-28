باسيل من كازينو لبنان: لن يكون هناك تمديد بل قانون إنتخاب

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أعلن وزير الخارجية جبران باسيل، في الحفل السنوي لإدارة كازينو لبنان “ان قانون الانتخاب هو المكان الذي يأخذ فيه اللبنانيون حقهم وعلى شبح التمديد ان يرحل عنا”، مشيرا الى “اننا نعمل على قانون لجميع اللبنانيين وعلى ضمان صحة التمثيل لهم جميعا”.وقال “إذا لم يشعر اللبناني أن حقوقه كاملة لن يعود إلى الدولة والمفتاح الوحيد يتمثل بقانون الانتخاب”.

اضاف: “لا يمكن ان نصدق ان اكثر من 20 قانون انتخاب طرحوا ولم يلقوا الرضى، ومن هنا يمكن الاستنتاج ان البعض يريد التمديد”، مؤكدا ان “لا للتمديد، نعم لقانون جديد”، مؤكدا “ان التيار يضحي بمقاعد ولكن لن يضحي بميثاقية”.