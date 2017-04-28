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الحكمة كرمت مخضرمين فيها‎

28
APRIL
2017
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كرّم الخوري جان- بول أبو غزاله رئيس مدرسة الحكمة في بيروت، برعايّة رئيس أساقفة بيروت وليّ الحكمة المطران بولس مطر وبحضور أهل الحكمة وقداماها وأصدقائها، تقدّمهم الوزيران ميشال فرعون ونقولا تويني والنواب نديم الجميل وفريد الخازن وناجي غاريوس والوزير السابق إدمون رزق، مرّبين خدموا الحكمة وأجيالها على منذ ثلاثة عقود وأكثر وما زالوا في رحابها يعملون.
افتتح الإحتفال التكريمي في قاعة جبران خليل جبران - مسرح المدرسة في مبنى قدامى الحكمة، بالنشيد الوطني ونشيد الحكمة، وبكلمة للدكتور إميل كبا مرّبي أجيال الحكمة منذ نصف قرن، تحدّث فيها عن الحكمة وعلاقة أبنائها فيها وعن تلامذتها وعلاقة المرّبين بهم.
الخوري أبو غزاله


وبعد مشهديّة مسرحيّة لطلاب المدرسة، ألقى الخوري أبو غزاله كلمة من وحي المناسبة حيّا فيها المُكَرّمين وعطاءاتهم ومحبّتهم للحكمة التي عاشوا فيها عقودًا من الزمن حافظين لتراثها وتاريخها، وقال: الحكمةُ ركنُ الأخلاق ومَعينُ العطاء وبَوتقةُ الوفاء، هي مدرسةٌ لا تعلّمُ فحسب بل تعلّمُ وتربي، إقتداءً بشفيعِها الذي ربّى المخلّص، وها نخبةٌ من المربّين والعاملين فيها نكرّمهم اليومَ على عادتِنا، فنرُدَّ لهم بعضاً من يوبيلِ سنواتهم في خدمة الحكمة وأجيالِها، بحضور فيضٍ من أفراد العائلة الحكموية فيكونُ التكريمُ مناسبةً لتقول لهم كلُ العائلة شكراً على انتمائكم وإخلاصكم وعطائكم.
في الختام أودُّ أن أتوجه إليكم يا صاحبَ السيادة وليَّ الحكمة ، يا حاملَ همَّها في الفكرِ والفؤادِ والوجدان، لأشكركم على كلّ ما تعملون من أجل الحكمة وأجيالها بشفاعة مار يوسف، الذي اختارَه سلفُكم الصالح المثلث الرحمات المطران يوسف الدبس مؤسّسُها، بأن يكونَ أبَا العائلةِ المقدسة، هو أبُ الحكمة، لأنّ يسوعَ المسيح في سفر الأمثالِ والجامعة هو الحكمة. الشكر لكم سيّدَنا على الدعمِ الروحي والمعنوي والمادي الذي وفّرتموه للحكمة على مدى عقودٍ من الزمن.


يا أهلَ الحكمةِ، حاليينَ وقدامى، كُنتُم وستبقَون الخميرةَ الصالحة التي بها نكبُر ونتقدّم، ونستمرُ في رسالتنا في خدمةِ لبنانَ والتعليم وتربيّةِ الإنسانِ فيه. وكما أنتم نهَلتُم من يُنبوعِ الحكمةِ حكمةً، وازدَدتُم بها معرفةً وارتفعتُم شأناً، ألا امنحوا فلذاتِكم ولو قطرةً مما أَرويتم به ظمأَكم لسنين، لتبقى الحكمةُ يُنبوعَ نَميرِ الفكرِ والثقافةِ والمعرفة من جوفِ أرضِ لبنان.
كلمة المُكرَمين
وألقى رئيس رابطة الهيئة التعليميّة الأستاذ جوزف تابت كلمة باسم المكرّمين شكر فيها المطران مطر على رعايته والخوري أبو غزاله على بادرته، وقال:
أقف اليوم متحدثًا شاكرًا باسم إخوتي المكرمّين ولا أقول زملائي، لأننا في الحكمة، وكما تعلّمنا من صاحب السيادة وعلّمنا تلامذتنا أننا عائلة، والعائلة تضمّ إخوة لا زملاء.
الحكمة ليست مدرسة إنها رسالة في لبنان، ونحن فيها منذ عقود من الزمن، رسلًا لمبادئها ومرّبين لأجيالها الذين ومنذ 142 عامًا ملأوا الدنيا وشغلوا ناسها بشخصيتهم وعلمهم وثقافتهم ووطنيتهم.
صاحب السيادة... أبتِ الرئيس
تكريمنا نحن، في الحكمة، يكمن في نجاح تلامذتنا، أولادنا الذين هم هدفنا وهم رسالتنا.
أربعون سنة .... ثلاثون... خمس وعشرون.... سنوات أن دلّت على شيئ فإنها تدّل على الإنتماء وعلى الوفاء وعلى المحبة والإخلاص للمكرّمين اليوم لمدرستهم بيتهم.
الشكر لله دائمًا على أننا كنّا أمناء أوفياء لأمّ البنين المحفورة في قلوبنا ما حيينا. شكرًا لكم صاحب السيادة رعايتكم وشكرًا لك أبتِ تكريمك لنا.
وفي ختام الإحتفال تسلّم المُكَرّمون دروعًا تقديريّة من المطران مطر والخوري أبو غزاله تقديرًا على عطاءاتهم لأجيال الحكمة وحبّهم لها.

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