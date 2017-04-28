رئيس الجمهورية يتسلم اوراق اعتماد ستة سفراء جدد.. الرئيس عون: بات لبنان وسط الحضارة العالمية الجديدة يشكل نموذجا لعالم الغد

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اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "اننا في لبنان نعيش معا مواطنين من كل الاديان في مجتمع مختلط ومرت علينا ظروف صعبة علمتنا امورا كثيرة، الا اننا اليوم وسط الحضارة العالمية الجديدة بتنا نشكل نموذجا لعالم الغد".

كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، المشاركين في المكتب الدولي للمدارس الكاثوليكية في العالم الذي عقد مؤتمره في لبنان بمشاركة ممثلين من لبنان وكينيا وبلجيكا وافريقيا الجنوبية والبنين والبرازيل وافريقيا الوسطى ومصر والاكوادور واسبانيا وفرنسا والهند وايطاليا والاردن والمكسيك والبيرو والفيليبين والسنغال وسويسرا.

والقى الامين العام للمدارس الكاثوليكية في لبنان الاب بطرس عازار كلمة شكر فيها الرئيس عون على استقبال المشاركين في المؤتمر الثاني والتسعين الذي يعقده المكتب الدولي للمدارس الكاثوليكية في العالم. وقال: "لقد اتى اصدقاؤنا من الاقطار الاربعة الى بلاد الارز ليجددوا التأكيد على اهمية كون التعليم، من خلال المدارس الكاثوليكية، يبقى متجذرا في تاريخ هذا الوطن وثقافته."

اضاف: "في الوقت الذي شكّل انتخابكم الى سدة الرئاسة في لبنان، دعما اساسيا للوحدة الوطنية ولقيم الشراكة والاخوة التي ندافع عنها باستمرار بهدف تأمين الحق بالتعلم للجميع، فأن المكتب الدولي للمدارس الكاثوليكية، يتوجه اليكم بأصدق امنيات النجاح في مهمتكم الرئاسية، مقرونة بعبارات الاحترام الصادقة وكل التقدير."

ثم القى الامين العام للمكتب السيد فيليب ريشار كلمة اشار فيها الى ان انعقاد المكتب في لبنان له دلالة خاصة نظرا لدور لبنان المتنوع الطوائف حيث تقوم المدارس الكاثوليكية بمهمة اساسية في تربية النشىء الطالع، لافتا الى ان المجتمعين انكبوا على وضع خطـــة تربوية للعام 2030 سيكون للمدارس الكاثوليكية الدور البارز في تنفيذها. وشدد ريشار على دور لبنان في احترام حقوق الانسان لاسيما وانه كان من الدول التي شاركت في صياغة شرعة حقوق الانسان التي اقرتها الامم المتحدة.

ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد، متمنيا النجاح لمؤتمره، مؤكدا ان المدارس الكاثوليكية والارساليات الاجنبية لعبت دورا كبيرا في مسيرة تثقيف وتعليم الشعب اللبناني وخاصة المسيحيين منذ القرن التاسع عشر حيث انشئت المدارس المختلفة وتأسست الجامعة اليسوعية واعقبتها الجامعة الاميركية.

واكد ان التربية تبدأ في المنزل وتمر بالمدرسة وتستمر عبر الوطن، وهذا ما بتنا نفتقد اليه اليوم ليس في لبنان فحسب بل في العالم، لاننا اصبحنا نضع التعليم قبل الثقافة فيما المسار الطبيعي يتمثل في ان يترافق التعليم والتربية والثقافة بهدف خلق الحد الادنى من الوحدة الاجتماعية. ومن دون ذلك لا يمكننا بناء مجتمع متعدد، في وقت لم يعد في العالم من مجتمعات دينية بحت بل باتت المجتمعات بمعظمها مختلطة.

اضاف الرئيس عون: "اننا في صدد صياغة برنامج تربوي للمجتمع الحديث، لا سيما واننا نشهد على تصادم العالم بعضه ببعض لافتقاره الى القيم نفسها والى التوجه التربوي والكيان الاجتماعي."

وقال ان هذا الامر يهمنا جدا وآمل ان تأخذوه في الاعتبار، لاننا في لبنان نعيش معا، مواطنين من كل الاديان، في مجتمع مختلط. لقد كان المسيحيون في البدء ثم جاء الاسلام وعاش ابناء الديانتين معا. ومرت علينا ظروف صعبة علّمتنا امورا كثيرة، الا اننا اليوم، وسط الحضارة العالمية الجديدة، بتنا نشكّل نموذجاً لعالم الغد.

وتمنى رئيس الجمهورية على المدارس الكاثوليكية ان تكون البادئة في طرح هذه الصيغة في برامج التربية والتعليم.

الرئيس السابق للحكومة الليبية محمود جبريل

واستقبل الرئيس عون الرئيس السابق للحكومة الانتقالية للمجلس الوطني الانتقالي الليبي محمود جبريل والدكتور عبد الله العثمان وعرض معهما الاوضاع الراهنة اقليميا ودوليا، وموقف لبنان من التطورات الراهنة.

فيلم عالمي عن لبنان

كما استقبل الرئيس عون المخرج والمنتج والكاتب اللبناني الاصل جون كوري والدكتور عصام عطا الله اللذين اطلعاه على انتاج مشروع سينمائي وتلفزيوني يضيء على دور لبنان الثقافي والسياحي والفكري والعلمي والحضاري سيتم تصويره وعرضه على شاشات محطات تلفزيونية عالمية بحيث يرتقب ان يشاهده اكثر من مئة مليون مشاهد في العالم ويشارك فيه مشاهير عالميون من اصل لبناني.

تقديم اوراق اعتماد ستة سفراء

على صعيد آخر، شهد القصر الجمهوري قبل ظهر اليوم تقديم اوراق اعتماد ستة سفراء معتمدين في لبنان، يشكلّون الدفعة الثامنة من رؤساء البعثات الديبلوماسية الذين يقدمون اوراق اعتمادهم لرئيس الجمهورية تباعا بعدما كانوا يمارسون مهامهم الدبلوماسية بصفة قائمين بالأعمال.

وتضمنت الدفعة الثامنة من السفراء: سفير جمهورية ايرلندا داميان كول DAMIEN COLE، سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية دو هوانغ لونغ DO HOANG LONG، سفير جمهورية مانغوليا شولون بايارمونخ CHULUUN BAYARMUNKH، سفير جمهورية النيجر بو بكر عبدو، سفير جمهورية جيبوتي محمد ظهر حرسي، وسفير جمهورية مالطا فيليب شيبيراس PHILIP SCIBERRAS.

وحضر تقديم اوراق الاعتماد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل والامين العام لوزارة الخارجية السفير شربل وهبة والمدير العام للمراسم في رئاسة الجمهورية الدكتور نبيل شديد ومديرة المراسم في وزارة الخارجية السفيرة ميرا ضاهر فيوليدس.

ولدى وصول السفراء تباعا الى القصر، أقيمت المراسم والتشريفات المعتمدة، فعزفت موسيقى الجيش نشيد البلاد التي يمثلها السفير، في الوقت الذي رفع فيه علم دولته على سارية القصر الجمهوري الى جانب العلم اللبناني.

بعد ذلك حيّا السفير العلم ثم عرض سرية من لواء الحرس الجمهوري، دخل بعدها الى صالون 22 تشرين وسط صفين من الرماحة، ومنه الى صالون السفراء حيث قدم اوراق اعتماده الى الرئيس عون كما قدم له اعضاء البعثة الدبلوماسية.

ولدى مغادرة السفير بعد تقديم اوراق الاعتماد، عزفت موسيقى الجيش النشيد الوطني اللبناني.

ونقل السفراء الى الرئيس عون تحيات رؤساء دولهم وتمنياتهم له بالتوفيق في مسؤولياته الوطنية، مؤكدين له العمل من أجل تعزيز العلاقات التي تجمع بين لبنان وبلدانهم. وحمّل رئيس الجمهورية السفراء تحياته الى رؤساء دولهم متمنيا لهم التوفيق في مهمتهم الدبلوماسية.

وفي ما يلي نبذة عن السفراء الجدد :

سفير جمهورية ايرلندا داميان كول DAMIEN COLE

- التحق بوزارة خارجية بلاده في العام 1995 حيث شغل مناصب عدة ضمن وحدات الاقسام السياسية والاقتصادية ووحدة التعاون الدولي.

- عين سكرتيرا ثالثا في سفارة بلاده في موسكو ومن ثم سكرتيرا اول لبعثة ايرلندا لدى الامم المتحدة، قبل ان يعين رئيسا لقسم الشؤون السياسية في وزارة خارجية بلاده، ومن ثم سفيراً لايرلندا في فيتنام وكمبوديا وجمهورية لاو وميانمار.

سفير جمهورية فيتنام الاشتراكيةدو هوانغ لونغ DO HOANG LONG

- حائز على اجازة في العلوم التربوية واللغات الاجنبية وعلى اجازة في العلاقات الدولية من معهد العلوم الدولية في كانبيرا عاصمة استراليا.

- في العام 2008 حاز على دكتوراه في الاقتصاد من كلية الاقتصاد في الجامعة الوطنية في بلاده.

- شغل مناصب ادارية عدة قبل ان يعين مديرا عاما ورئيسا لقسم العلاقات الدولية في وزارة خارجية بلاده.

- في العام 2015 عيّن سفيرا لجمهورية فيتنام الاشتراكية لدى جمهورية مصر العربية.

سفير جمهورية مانغوليا شولون بايارمونخ CHULUUN BAYARMUNKH

- حائز على اجازة في القانون واجازة في العلوم الانسانية.

- عمل في حقل الترجمة قبل ان يدخل الى السلك الخارجي ويعين ملحقا ومن ثم سكرتيرا لدى سفارة بلاده في الجمهورية التشيكية، وفيتنام، ومن ثم رئيسا لقسم القانون والادارة في وزارة خارجية بلاده، ومديرا عاما لقسم آسيا والمحيط الهادىء فيها.

- عين في العام 2015 سفيرا لمنغوليا لدى جمهورية مصر العربية.

سفير جمهورية النيجر بو بكر عبدو

- حائز على اجازة في العلوم الادارية من قسم الدراسات الدبلوماسية في جامعة الجزائر وشهادة عليا في التعليم الاداري من قسم الدراسات الدبلوماسية.

- حائزعلى شهادة تدريب دبلوماسي من الكاميرون ومعهد الدراسات الدبلوماسية في القاهرة.

- تابع دورات تدريبية عدة وشغل مناصب ادارية الى ان تم تعيينه رئيس قسم العلاقات مع جمهورية الصين الشعبية واميركا وآسيا في وزارة خارجية بلاده ومن ثم مستشارا لسفارة بلاده لدى الكويت، ومدير مراسم النيجر بين العامين 2011 و 2013.

- عين سفيرا للنيجر في الكويت في العام 2014.

- لديه عدد من الدراسات الدبلوماسية حول العلاقة مع برامج الامم المتحدة وتطوير الديمقراطية في النيجر.

سفير جمهورية جيبوتي محمد ظهر حرسي

- حائز على اجازة في الاعلام، والدكتوراه في علوم العائلة.

- عمل في حقل التدريس وادارة المؤسسات التجارية قبل ان يعين امين سر مكتبة المركز الثقافي الاسلامي في بروكسل.

- عمل مديرا عاماً للشؤون الاسلامية في وزارة الشؤون الاسلامية في بلاده، قبل ان يعين مستشارا لرئيس الحكومة وسفيرا فوق العادة في كل من الجمهورية اليمنية والجمهورية الاسلامية الايرانية.

- وفي العام 2016 عين سفيرا لدى جمهورية مصر العربية ومندوبا دائما لدى جامعة الدول العربية.

سفير جمهورية مالطا فيليب شيبيراس PHILIP SCIBERRAS

- محام وشاعر لديه عدة دواوين شعرية صادرة باسمه.

- عمل مستشارا وقاضيا قبل ان ينتخب عضوا في مجلس نواب بلاده عن حزب العمال في مالطا.

- حائز على اجازة في القانون، ويتكلم الانكليزية والايطالية والاسبانية والعربية والروسية.