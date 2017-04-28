هكذا سيكون طقس الـWeekend..!

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طقس ربيعي معتاد يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط، ما يؤدي إلى جو قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وارتفاع اضافي بنسبة الرطوبة على الساحل وتكوّن الضباب على مستويات منخفضة تسوء معها الرؤية أحياناً، كما تتساقط بعض الأمطار الخفيفة

وجاء في نشرة الطقس الصادرة عن دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، الآتي:

الطقس المتوقع في لبنان:

*الجمعة: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وارتفاع اضافي بنسبة الرطوبة على الساحل وتكوّن الضباب على مستويات منخفضة تسوء معها الرؤية أحياناً، كما تتساقط بعض الأمطار الخفيفة والمتفرقة في المناطق الداخلية اعتباراً من بعد الظهر.

*السبت: قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة نسبياً.

*الأحد: غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة.

الرياح السطحية: جنوبية غربية نهاراً، متقلبة ضعيفة ليلاً، سرعتها من 10 إلى 25 كلم/س

الانقشاع: متوسط يسوء أحياناً.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و90 %

حال البحر: معتدل ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 21 °م.

الضغط الجوي: 1012 HPA، أي ما يعادل: 759 ملم زئبق

ساعة شروق الشمس: 05:52، ساعة غروب الشمس: 19:19