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بعد وفاة والده بحادث سير مروّع - رسالة مؤثرة من ماريو عبّود: يوم السبت الماضي خطف شاب طائش حياة والدي..!

28
APRIL
2017
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بعد وفاة والد الاعلامي ماريو عبود السبت الماضي، إثر تعرضه لحادث سير مروع على طريق بلدة شامات باتجاه بلدته عين كفاع، كتب عبّود رسالة عبر حسابه الخاص على موقع "فايسبوك" قال فيها:
 
"يوم السبت الماضي، في 22 نيسان 2017 خطف شابٌ طائش حياة والدي في حادث سيرٍ رهيب. الصفعة كانت مؤلمة وأظن أن أثرها لن تمحوه صفحات الزمن مهما تقلّبت. ولأنني مؤمن اننا نرقد على رجاء القيامة، سأخطُّ هذه السطور لأعبّر عن أمرين: الأول، إنني فخور بأن أبي مات قتيلاً لا قاتلاً، مظلوماً لا ظالماً، متواضعاً لا متجبِّراً، والأهم أنه مات مؤمناً لا تائها. أما الأمر الثاني، فهو شكري العميق لكل المرجعيات الروحية والسياسية والعسكرية التي حضرت أو أوفدت من يمثّلها، أو اتصلت، أو واكبت ولا تزال. الشكر أيضاً للكهنة الأجلّاء، والشخصيات السياسية والقانونية والعسكرية والإعلامية. كل التقدير والاحترام للأحباء والأصدقاء والمعزّين الذين قدِموا للوقوف إلى جانب عائلتنا الصغيرة واحتضانها. حفظكم الله من كل سوء وجازاكم فيضاً من خيره".
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