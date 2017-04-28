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"الشركة الدولية للمعارض" تكرّم أهل الصحافة والإعلام برعاية الوزير رياشي

28
APRIL
2017
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"Project Lebanon" برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء السيد سعد الحريري في البيال بين 16 و19 أيار. البر عون: مشاركة 450 شركة من أكثر من 20 بلداً
 
بيروت – الخميس 27 أيار/ مايو 2017 – برعاية معالي وزير الإعلام الأستاذ ملحم رياشي، أقامت "الشركة الدولية للمعارض" (IFP)، اليوم، حفل غداء تكريماً لأهل الصحافة والإعلام، في مطعم "أم شريف"، الأشرفية، وأعلنت خلاله تنظيم الدورة الثانية والعشرين من المعرض الدولي لمواد ومعدّات وتقنيات البناء وحماية البيئة، "بروجكت ليبانون 2017" (Project Lebanon 2017)، برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء السيد سعد الحريري، في مركز "بيال" للمعارض من 16 إلى 19 أيار الجاري.
رئيس مجلس إدارة الشركة، السيّد البر غطّاس عون، قال بالمناسبة إن 450 شركة من أكثر من 20 بلداً أكدت مشاركتها في "بروجكت ليبانون 2017"، ومن بينهم عارضون من فرنسا وإيطاليا وتركيا وقبرص وهنغاريا والهند والمملكة العربية السعودية والكويت.
في الغداء التكريمي الذي شارك فيه حوالى 60 إعلامياً وإعلامية من مختلف وسائل الإعلام، بحضور ممثل وزير الإعلام السيّد أندريه قصّاص وممثلين عن نقابتي الصحافة والمحررين، أوضح السيّد عون أن قطاع البناء ما زال نشطاً ومتعافياً بالرغم من الأجواء المحيطة بلبنان، مضيفاً أن الجو العام السياسي والأمني هو أفضل مما كان عليه في السنوات القليلة الماضية، وبالتالي ينعكس هذا التقدّم إيجاباً على معرض "بروجكت ليبانون".  
ونظراً لعدد زائريه الضخم الذي يناهز 22 ألفاً، اعتبر السيّد عون أن "بروجكت ليبانون" يُعدّ من أكبر وأكثر المعارض المتخصصة في هذا القطاع على مستوى المنطقة، مشيراً إلى أن "الشركة الدولية للمعارض" (IFP) تعقد بالتزامن معه المعرض التجاري الدولي السابع لتوليد وتوزيع الطاقة والكهرباء والتهوئة والتكييف والطاقة البديلة والتقنيات البيئية "إنيرجي ليبانون" (Energy Lebanon 2017).
كما أشار السيّد عون إلى أن "بروجكت ليبناون" يتميّز هذا العام بعدد من النشاطات المتزامنة معه، وأبرزها:
ـــــ "منتدى فرص وتحديات لبنان في إعادة إعمار سوريا بعد الأزمة (Syrian Business Forum) مساء يوم الأربعاء الواقع فيه 17 أيار المقبل في  قاعة مؤتمرات المعرض. وهو متخصص لمناقشة تداعيات الأزمة السورية على لبنان، واستجلاء تحديات لبنان وفرصه كما الدور المحتمل أن يلعبه مستقبلاً على صعيد ورشة إعادة إعمار سوريا بعد الأزمة.
IFP I International Fairs & Promotions
Building #57, 801 Str., Hazmieh  
                  Zipcode: ML12103, P.O. Box: 55576  
                  Beirut - Lebanon 
 
ـــــ "منتدى متخصص في الطاقة الشمسية: هذا المنتدى الذي يُعقد غروب يوم الخميس الواقع فيه 18 أيار، يكتسب أهمية خاصة بجمعه بين الشركات المورّدة لتقنيات الطاقة المتجددة والشركات الراغبة بالاستفادة من هؤلاء المورّدين، خاصة بعد إعلان وزارة الطاقة والمياه أنها أطلقت في 12 كانون الثاني الماضي دورة "إعلان نيات" للقطاع الخاص، وتصريحها بأنه وردها حتى نهاية شباط الماضي نحو 173 إعلان نية من القطاع الخاص، للمشاركة في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية عبر 265 موقعاً.
ـــــ "جناح الشركات الناشئة" (The Start-ups Pavilion): وهو عبارة عن مساحة جديدة مكرّسة بالكامل للشركات اللبنانية الناشئة، من أجل تبادل ابتكاراتها وتقنياتها والانخراط مع قادة القطاع. 
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